Elezioni Firenze 2019 vincitore | I candidati

Chi sono e quanti sono i candidati sindaco a Firenze? I nomi in lizza sono otto, ecco chi sono e da quali liste sono sostenuti:

– Roberto De Blasi: Movimento Cinque Stelle

– Dario Nardella: Partito democratico (più liste civiche)

– Ubaldo Bocci: Lega (sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia e liste civiche)

– Antonella Bundu: Sinistra (qui l’intervista di TPI )

– Mustapha Watte: ‘Punto e a Capo’, lista guidata da Graziano Cioni e Nicola Cariglia, il biologo

– Andres Lasso: i Verdi

– Gabriele Giacomelli: Partito Comunista

– Saverio Di Giulio: CasaPound

Elezioni Firenze 2019 vincitore | Regole

Alle elezioni comunali di Firenze, così come negli altri Comuni italiani, è stato consentito il voto disgiunto. In altre parole, gli elettori hanno potuto votare per un candidato sindaco e per una lista a lui collegata ma anche per un candidato sindaco e per una lista non collegata a lui.

Il primo cittadino viene eletto con sistema maggioritario, mentre la ripartizione dei seggi ai consiglieri avviene tramite sistema proporzionale.

Per garantire la governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco vincitore viene attribuito un premio di maggioranza pari al 60 per cento dei seggi. I restanti seggi nel Consiglio sono assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il metodo D’Hondt.

Possono accedere al riparto dei seggi solo le liste che superano la soglia di sbarramento, fissata al 3 per cento.