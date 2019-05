Europee, Zingaretti “Siamo l’unica alternativa a Salvini”

Elezioni europee discorso Zingaretti – Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha tenuto un discorso dopo i risultati del voto europeo (qui tutti gli aggiornamenti sulle europee).

“Noi crediamo che il voto di ieri apra una situazione politica nuova e diversa nella quale il PD svolgerà un ruolo importante di battaglia politica e costruzione di una alternativa”, ha esordito il leader dei dem.

Il Pd ha registrato un risultato decisamente positivo alle europee, arrivando secondo e superando così anche il Movimento 5 stelle.

“Il PD ottiene con il 22,4 per cento il 4 per cento in più rispetto al 2018, la forza politica che cresce si può in Italia. Siamo primi a Roma, a Milano, a Torino, a Firenze, seconda forza a Napoli. Una crescita omogenea nel Paese”.

“Ringrazio tutte le donne e gli uomini che ci hanno dato fiducia, i candidati e le candidate. Ovviamente consideriamo questi il primo passo della costruzione e dell’alternativa. Non è l’arrivo ma la ripartenza. Ci davano per spacciati, ma gli Italiani ci hanno aiutato a voltare pagina e oggi rappresentiamo il pilastro per la costruzione non solo della opposizione ma della alternativa a quello che ormai possiamo chiamare Governo Salvini”.

Il segretario dem ha anche parlato di alleanze da formare sulla scia del voto europeo: “Dobbiamo continuare a scommettere sulla costruzione di una nuova alleanza di centro sinistra. La lista unitaria del Pd, Più Europa e Verdi insieme hanno il 28 per cento insieme. Partiamo da qui”.

“Noi valutiamo il voto e la fiducia che ci è stata data come un segno di incoraggiamento alla fase di coraggioso rinnovamento del Pd”.