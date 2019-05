Elezioni Europee 2019, i risultati in Belgio

Elezioni europee Belgio 2019 risultati | Exit poll | Risultati voto

Elezioni europee Belgio 2019 risultati – Anche il Belgio è stato chiamato al voto il 26 maggio 2019 per l’elezione del Parlamento Europeo.

I dati disponibili finora – In testa il partito conservatore Nuova Alleanza Fiamminga al 28 per cento.

Al secondo posto il partito di estrema destra Vlaams Belang al 20 per cento. Nella regione francofona della Vallonia (Bruxelles) il partito socialista è al primo posto al 23 per cento. Al 21 per cento il partito dei verdi.

Le previsioni – I sondaggi hanno dato nettamente in testa l’N-VA e in netta crescita i Verdi. In calo i Socialisti e i Liberali mentre potrebbe ottenere un seggio per la prima volta il Parti du Travail de Belgique, un partito di sinistra radicale.

I partiti più importanti sono la Nuova alleanza fiamminga (N-VA) nato dallo smembramento della Volksunie nel 2001; il Vlaams Belang, partito politico della Comunità fiamminga del Belgio, di destra sociale e identitaria che rivendica l’indipendenza delle Fiandre e una stretta regolamentazione dell’immigrazione.

Poi i Verdi, il partito cristiano-democratico Cd&v, i liberali Vld e i socialisti.

I risultati del 2014

Alle elezioni europee del 2014 la Nuova Alleanza Fiamminga (N-VA) ottenne 1.123.355 voti e 4 seggi; i Liberali e Democratici Fiamminghi Aperti (Open VLD) 859.099 voti e 3 seggi; i Cristiano-Democratici e Fiamminghi (CD&V) 840.783 voti e 2 seggi.

