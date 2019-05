Elezioni europee risultati Roma | Il crollo generale del Movimento Cinque Stelle in tutta Italia si vede anche a Roma, dove il partito della sindaca Virginia Raggi scivola al terzo posto, superato dal Partito Democratico e dalla Lega.

I pentastellati, che il 4 marzo 2018 si erano imposti in sei degli undici collegi uninominali della Camera del comune di Roma, si ritrovano al 17,84 per cento, alle spalle del Pd al 30,26 e della Lega al 26,01 e senza riuscire a ottenere il primato in nessuno dei 15 municipi che formano Roma.

La Lega, che un anno fa nella capitale si attestava intorno al 10 per cento, ottiene un risultato che va oltre il doppio e che la porta a diventare primo partito in più d’un municipio di Roma. Il VI Municipio, ad esempio, che si estende nella periferia est e in cui il Movimento Cinque Stelle aveva sempre ottenuto ottimi risultati (Virginia Raggi nel 2016 superò il 40 per cento al primo turno e sfiorò addirittura l’80 al ballottaggio), il partito di Salvini ottiene un clamoroso primo posto con circa il 37 per cento dei voti.

Elezioni europee risultati Roma | Il risultato della Lega

La Lega, in questo momento, sta ricoprendo a Roma un ruolo simile a quello esercitato per molto tempo da Alleanza Nazionale tra gli anni Novanta e Duemila: quello di un partito di massa radicato nello storico elettorato di destra sociale e conservatore da sempre presente a Roma, rappresentato nella Prima Repubblica dal Movimento Sociale Italiano e dalla destra democristiana, e successivamente da AN. Oggi la Lega può occupare quello spazio.

Bassissimo invece il risultato di Forza Italia, addirittura quinto con solamente il 5,57 per cento, alle spalle anche di Fratelli d’Italia. Positivo invece il dato di +Europa, che a Roma ottiene il 3,99 per cento.

Se le incognite su cosa possa succedere adesso in Italia con la Lega di Salvini che si impone nettamente nelle urne, mettendo all’angolo i suoi alleati di governo pentastellati, lo stesso vale per Roma, dove il partito della sindaca Virginia Raggi, uscito con un risultato quasi plebiscitario dal ballottaggio del 2016, adesso si trova al terzo posto con meno del 20 per cento.

