Chiara Ferragni confessa: “Voglio subito un altro figlio”

Chiara Ferragni nuovo figlio | Chiara Ferragni sopraffatta dall’istinto materno. A poco più di un anno dalla nascita del piccolo Leone, la biondissima fashion blogger ha già voglia di tornare mamma e a rivelarlo è proprio lei in una Storia su Instagram.

In visita a una sua cara amica, Rachel Zeilic, che ha da poco avuto il primo figlio, Chiara Ferragni si è sciolta tenendo in braccio il neonato. Nella foto postata sui social, l’imprenditrice digitale 32enne mostra un sorriso radioso e la scritta: “Now I want to make another baby right away“, che tradotto in italiano vuol dire “Voglio subito un altro bambino”.

D’altra parte, il marito di Chiara Ferragni, il rapper milanese Fedez, sembra decisamente a suo agio nel ruolo di padre. Il cantante si è recentemente recato a Los Angeles, per la prima volta in viaggio da solo con il figlio. Chiara, che li ha raggiunti da poco, si trovava in quel momento al Festival di Cannes, dove ha annunciato la sua futura collaborazione con lo stilista Giambattista Valli per H&M.

Per tutto il tempo in cui è rimasto da solo con il piccolo Leone, il rapper sembra essersela cavata decisamente bene, almeno a giudicare dalle numerose Storie su Instagram.

