Cesare Cremonini – Cesare Cremonini nei giorni scorsi aveva annunciato che nel 2020 ci sarebbe stato un nuovo tour negli stadi. Ieri il cantautore bolognese ha comunicato le date sul suo profilo Instagram.

La serie di live inizierà il 21 giugno 2020 da Lignano Sabbiaodoro: a seguire altre sette tappe in tutta Italia. Il gran finale del “Cesare Cremonini 2020” sarà il 18 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

“Sarà un evento straordinario, nato dalla fortissima esigenza di creare uno show indimenticabile in Emilia-Romagna. Mi hanno proposto di celebrare tutto questo in un luogo speciale, nel cuore stesso della mia terra, l’Emilia, che è la mia vita, la mia seconda pelle e il mio DNA”, ha fatto sapere il 39enne in un comunicato.

“Questa volta non sarà solo Bologna (che ha lo stadio impegnato in una attesissima ristrutturazione) ma è un abbraccio a tutta l’Emilia-Romagna – ha fatto sapere Cremonini – L’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è un luogo magico, reso iconico dalla storia della Formula Uno, dal ricordo commovente e senza tempo di Ayrton Senna, e per quanto riguarda la musica, naturalmente da Vasco Rossi, che lo ha trasformato in un tempio leggendario della musica italiana e internazionale”.

Di seguito tutte le date del tour 2020 di Cesare Cremonini:

21 giugno LIGNANO, STADIO TEGHIL

27 giugno MILANO, STADIO SAN SIRO

30 giugno PADOVA, STADIO EUGANEO

4 luglio TORINO, STADIO OLIMPICO

7 luglio FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI

10 luglio ROMA, STADIO OLIMPICO

14 luglio BARI, ARENA DELLA VITTORIA

18 luglio IMOLA, AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

I biglietti saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di Carta American Express a partire dalle ore 10 di domani (28 maggi) e per le prossime 48 ore.

La messa in vendita generale partirà online dalle ore 11 di giovedì 30 maggio.

Cremonini: “I rapper di oggi si vantano con 5 rolex al polso… Vorrei dirgli com’è vendere 1 milione di copie a 18 anni”

Cesare Cremonini rivela come è nata una delle sue canzoni più famose: “Ero a scuola a la prof. mi cacciò” | VIDEO