Ascolti tv ieri sera 26 maggio 2019 | Dati auditel | Share | Amici di Maria De Filippi | Ballando con le stelle

ASCOLTI TV 26 MAGGIO 2019 – Domenica – La serata del 26 maggio 2019 ha visto andare in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fazio sempre sotto polemiche.

Ieri sera tra gli ospiti c’era Jean Todt, presidente della FIA e un tempo amministratore delegato della Ferrari Spa, che ha ricordato Niki Lauda: “Quando il mio nome è stato pronunciato in Ferrari, Montezemolo aveva come consigliere Niki Lauda. Uno dei miei primi incontri, ed esami, è stato incontrarlo a casa sua per raccontargli le mie proposte, la mia visione sulla Formula Uno. Niki Lauda ha poi parlato con Montezemolo ed è stato deciso di prendermi”.

Una serata ricca di spunti per Fazio, alla quale Canale 5 ha risposto con una nuova puntata di New Amsterdam. Chi avrà vinto la battaglia per gli ascolti di domenica 26 maggio 2019?

Ascolti tv 26 maggio 2019 | Chi ha vinto la serata

Ad aggiudicarsi la vittoria nella serata del 26 maggio 2019 è stato Che Tempo Che Fa con 3.877.000 spettatori agli ascolti e uno share del 16.3%. Una vittoria che sa più di premio di consolazione, soprattutto se prendiamo il dato della scorsa settimana (il programma aveva totalizzato 4.058.000 spettatori).

Al secondo posto New Amsterdam con 2.146.000 spettatori agli ascolti e uno share dell’8.8%.

Su Rai 2 N.C.I.S. Dove eravamo rimasti ha ottenuto 1.663.000 spettatori con uno share del 6.8%, mentre su Rai 3 In nome di mia figlia ha coinvolto 1.359.000 spettatori (5.7%).

Italia 1 Mission Impossible – Rogue Nation ha mandato in onda che ha totalizzato 1.306.000 spettatori (6%), mentre Rete4 con Il Gladiatore ha coinvolto 1.104.000 spettatori con uno share del 5.5%.

Su La 7 Non è l’Arena ha registrato 1.346.000 spettatori (5.7%), mentre su TV8 Django Unchained ha totalizzato 434.000 spettatori con uno share del 2.1%.

Sul Nove Little Big Italy ha ottenuto 558.000 spettatori agli ascolti con uno share del 2.3%.

Ascolti tv 26 maggio 2019 | Domenica | Access prime time | Auditel ieri sera

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha vinto la battaglia per gli ascolti totalizzando spettatori con uno share del %.

Su Rai 2 Quelli che il calcio dopo il Tg ha ottenuto 1.087.000 spettatori (4.6%), mentre su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha interessato 820.000 telespettatori (3.7%).

Su Rai3 Che ci faccio qui ha interessato nella fase di access prime time 946.000 spettatori (4.1%), mentre Italia 1 con CSI ha interessato 908.000 spettatori (4%).

Su Tv8 4 Ristoranti ha intrigato 512.000 spettatori con il 2.3% di share, mentre sul Nove Camionisti in Trattoria ha raccolto 328.000 spettatori e 1.4% di share.