Amici 2019, Alberto Urso è il vincitore

Vincitore Amici 2019 | Annunciato il vincitore: ecco chi ha vinto | 25 maggio

Vincitore Amici 2019 – LIVE – Il vincitore dell’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi è Alberto Urso.

• Rafael Quenedit Castro ha vinto il Premio Danza, che corrisponde 50mila euro in gettoni d’oro.

• Il Premio Tim è andato ad Alberto Urso, corrispondente a 30mila euro in gettoni d’oro.

• Il Premio per la Critica Tim è andato a Giordana Angi, corrispondente a 50mila euro in gettoni d’oro.

Dopo ore di attesa è finalmente giunto il momento della premiazione, in una finale caratterizzata da emozioni e spettacolo con il quartetto Mediaset Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin.

I quattro concorrenti che si sono contesi il titolo di Vincitore di Amici 2019 erano: il tenore Alberto Urso, la cantautrice Giordana Angi e i ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo. Si tratta di due ballerini e due cantanti. Quanto vince il primo arrivato? Il montepremi è pari a 150mila euro in gettoni d’oro più la coppa. È poi previsto un premio – ciascuno da 50mila euro in gettoni d’oro – per altri due concorrenti.

Tutto quello che c’è da sapere sul serale di Amici di Maria

Gli ospiti della finale

Non c’è stato spazio, nella serata di sabato 25 maggio su Canale 5, soltanto per le sfide tra i quattro concorrenti finalisti di Amici. Ci sono stati infatti anche dei momenti di tenerezza e commozione, come anche di risate e divertimento.

Per quanto riguarda questi ultimi, un grande ruolo lo hanno avuto senza ombra di dubbio i comici Pio e Amedeo, ospiti fissi quest’anno in tutte le puntate del serale di Amici. I due si sono scatenati in monologhi e gag dissacranti, facendo ridere tutto lo studio.

Tra gli ospiti, però, spiccavano anche quattro grandi nomi della televisione Mediaset: Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. Quattro assi, schierati in un’unica serata da Maria De Filippi a sottolineare l’importanza che il suo show ha acquisito nel corso degli anni.

In studio, infine, anche il vincitore dello scorso anno, Irama, che ha presentato il suo ultimo singolo e ha dimostrato come, partendo da un talent del genere, si possa riuscire a sfondare nel mondo della musica. Con l’augurio che succeda anche ai quattro finalisti del 2019.