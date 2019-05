Ultimissimi sondaggi europee 2019 26 maggio Bulgaria

Oggi 26 maggio 2019 21 paesi sono chiamati a eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo, tra cui la Bulgaria.

> QUI TUTTI GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI AGGIORNATI

È la terza volta che i cittadini bulgari votano per scegliere gli eurodeputati: la Bulgaria è entrata a far parte dell’Ue nel 2007.

Gli elettori potranno esprimere la loro preferenza dalle 7 alle 20 locali (dalle 6 all 19 italiane): sono oltre 6,3 milioni i bulgari che dovrebbero presentarsi alle urne, su una popolazione di poco più di 7 milioni di abitanti.

I seggi elettorali nel paese superano di poco gli 11.600, mentre all’estero sono 191 distribuiti in 64 paesi diversi: sono 24 in Gran Bretagna, 24 in Germania, 16 in Spagna e 13 in Grecia.

Secondo le agenzie demoscopiche, l’affluenza dovrebbe essere relativamente bassa in Bulgaria, con molta probabilità tra il 30 e il 35 per cento.

In teoria il voto in Bulgaria è obbligatorio, ma nella pratica questa disposizione della legge elettorale ha scarsi effetti dato che non sono previste sanzioni per chi non si presenta alle urne.

Sondaggi europee 2019 Bulgaria – I sondaggi diffusi alla vigilia delle elezioni vedono le urne come un terreno di scontro tra i due partiti di maggior rilievo nel paese: il Gerb di centrodestra, che si trova al governo in coalizione con i nazionalisti, e il Partito socialista bulgaro (Bsp) all’opposizione.

I conservatori sono dati in leggero vantaggio.

Al terzo posto dovrebbe invece posizionarsi il partito dell’etnia turca in Bulgaria, il Movimento per diritti e libertà (Dps). La soglia di sbarramento del 5,88 per cento potrebbe essere superato anche dal partito nazionalista Vmro.

A contendersi i 17 seggi che spettano alla Bulgaria al Parlamento di Strasburgo sono 318 candidati, appoggiati da 13 partiti, otto coalizioni e sei comitati d’iniziativa.