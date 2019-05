Ultimi sondaggi Europee 2019 26 maggio | Sondaggi elezioni europee | Ultimi sondaggi oggi | Sondaggi elettorali | Sondaggi politici

Ultimi sondaggi europee 2019 26 maggio | Le elezioni europee hanno preso il via giovedì 23 maggio 2019 e si concluderanno oggi domenica 26 maggio, quando gli ultimi paesi, tra cui l’Italia, eleggeranno i loro rappresentanti all’Europarlamento.

Cosa dobbiamo aspettarci dalle urne secondo gli ultimi sondaggi?

Ultimi sondaggi Europee 2019 | Ricordiamo che i sondaggi politici elettorali sull’Italia non possono essere diffusi a partire da 15 giorni prima del voto.

Possono invece essere pubblicate le previsioni di voto per gli altri stati europei, e infatti ne circolano diverse in rete per quasi tutti i paesi.

A un giorno dal voto per le elezioni europee in Italia, cosa dicono i sondaggi sugli altri paesi europei?

Alcuni dei paesi Ue, in realtà, hanno già votato. Tra questi Regno Unito, Olanda, Irlanda e Repubblica Ceca (gli exit poll finora disponibili sono però solo quelli di Olanda e Irlanda), Lettonia, Slovacchia e Malta. Oggi tocca a tutti gli altri

Il sito EuropeElects raccoglie i dati di tutti i paesi e pubblica le previsioni di voto stato per stato.

Ecco una loro proiezione su come dovrebbe essere composto il parlamento Ue sulla base degli exit poll e degli ultimi sondaggi disponibili al 24 maggio 2019:

Ultimi sondaggi Europee 2019 | Germania

Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati da EuropeElects sul voto tedesco, la Cdu di Angela Merkel è intorno al 28 per cento, mentre Verdi e Socialisti che si contendono il secondo posto con dieci punti in meno.

Il partito di estrema destra Afd è dato al 12 per cento, mentre Linke, partito di sinistra Linke al 6,5 per cento.

Ultimi sondaggi Europee 2019 | Francia

Testa a testa in Francia tra il partito di Marine Le Pen e quello di Emmanuel Macron, entrambi intorno al 23 per cento. Ma secondo il sondaggio di Ifop, il partito sovranista di Le Pen potrebbe arrivare addirittura al 25.5 per cento.

Seguono i Repubblicani, dati al 12 per cento e la sinistra (9 per cento). I Socialisti sono fermi al 5 per cento.

Ultimi sondaggi Europee 2019 | Austria

Prevedere come andrà il voto in Austria è particolarmente difficile dopo la crisi di governo in atto nel paese a causa dello scandalo che ha coinvolto il vicecancelliere Strache e – a cascata – tutto il governo.

Nessun sondaggio è stato pubblicato dalla decisione di andare a elezioni anticipate, lo scorso finesettimana.

Gli ultimi sondaggi danno in leggero vantaggio i popolari di ÖVP (il partito del cancelliere Sebastian Kurz) rispetto ai socialdemocratici di SPÖ.

Al terzo posto viene dato il Partito della Libertà Austriaco (FPÖ), guidato proprio da Heinz-Christian Strache.

Come si vota | Il video

