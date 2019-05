Stasera in tv 26 maggio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Che Tempo Che Fa | New Amsterdam | Mission Impossible: Rogue Nation

STASERA IN TV 26 MAGGIO – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 26 maggio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 26 maggio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:35 – Che Tempo Che Fa

Questa sera in prima serata torna Fabio Fazio con il suo Che Tempo Che Fa. Il programma, giunto alla sua penultima puntata, farà spazio a nuovi ospiti come Roberto Baggio, volto amato del calcio italiano, ma anche a Jean Todt, il presidente della FIA.

Ancora, da Fazio vedremo Cesare Cremonini ed Enrico Brignano. Non perdetevi l’appuntamento con Che Tempo Che Fa in prima serata sulla Rai.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Quelli Che il Calcio dopo il TG

21:20 – N.C.I.S. Dove eravamo rimasti

Questa sera su Rai 2 va in onda N.C.S.I. – Dove eravamo rimasti, la serie televisiva con Mark Harmon e Michael Wheatherly. Due sono gli episodi che entusiasmeranno i fan: “Dove eravamo rimasti” e “La fede dell’armiere”.

Stasera in tv 25 maggio | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Che ci faccio qui

21:15 – In nome di mia figlia Prima Visione tv

In nome di mia figlia è un film del 2016 diretto e scritto da Vincent Garenq. La pellicola è tratta da una storia vera riguardo il caso Dieter Krombach.

La trama: siamo nel 1982 quando Kalinka, figlia del commercialista André Bambersky, muore misteriosamente mentre è in vacanza con la madre e il patrigno. Dopo il referto dell’autopsia, André inizia a credere che la morte di sua figlia celi molto altro e crede che il responsabile possa essere proprio il patrigno.

Di seguito il trailer:

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20.30 – Stasera Italia Weekend

21.25 – Il Gladiatore

Il Gladiatore, film colossal del 2000, è diretto da Ridley Scott e vede come protagonista Russel Crowe. La pellicola ha vinto ben cinque premi Oscar.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 26 maggio | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21.25 – New Amsterdam

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di New Amsterdam, la serie televisiva americana portata in casa mediaset. L’episodio, intitolato “Un luogo felice”, vede Max alle prese con il degenerare della propria malattia.

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – CSI: scena del crimine

21.20 – Mission Impossible: Rogue Nation

Su Italia 1 arriva il film Mission Impossible Rogue Nation, un thriller del 2015 diretto da Christopher McQuarrie, con Tom Cruise e Alec Baldwin.

La trama: un nuovo capitolo della saga Mission Impossible vede Ethan Hunt e il suo team vivere una nuova avventura: eliminare il sindacato, un’organizzazione criminale d’agenti speciali incaricati di distruggere la IMF.

Il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’Arena

Su La 7 va in onda l’appuntamento con Non è l’Arena, un programma di Massimo Giletti che mette al centro della scena i temi e i protagonisti della più stretta attualità politica e sociale.

Stasera in tv 26 maggio | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Django Unchained

Su Tv8 il film Django Unchained di Quentin Tarantino riporta sul piccolo schermo Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio.

La trama: ambientato nel Sud degli Stati Uniti due ani prima dallo scoppio della Guerra Civile, il film vede come protagonista uno schiavo – Django – la cui storia burrascosa con il suo ex padrone lo porta dritto dal cacciatore di taglie, il Dott. King Schlutz.

Di seguito il trailer:

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:00 – Gli incredibili 2

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – The Domestics

Su Sky Cinema 1 arriva The Domestics, un film del 2018 diretto da Mike P. Nelson, con Kate Bosworth e Tyler Hoechlin.

La trama: ambientato in un mondo post apocalittico, il film presenta Nina e Mike che viaggiano attraverso un paese senza leggi alla ricerca di salvezza.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno va in onda in diretta la sfida Inter-Empoli. I nerazzurri andranno in Champions se dovessero vincere questa partita.

Sky Sport Serie A

Torna anche la Serie A, con l’appuntamento tra Fiorentina-Genoa alle ore 20:25.

Ecco dove seguire in diretta streaming la partita di stasera

Stasera in tv 26 maggio | Sky Uno

20:05 – E poi c’e’ Cattelan

21:15 – Cuochi d’Italia

22:00 – Cuochi d’Italia

Questa sera la guida tv di Sky Uno c’informa che andrà in onda una nuova puntata di Cuochi d’Italia, il programma televisivo condotto da Alessandro Borghese.