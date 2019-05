Trovata morta in casa la nipote del fondatore della Comunità di San Patrignano

San Patrignano figlia fondatore morta | India Muccioli, figlia di Andrea e nipote del fondatore della Comunità di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, è stata ritrovata senza vita nel pomeriggio di domenica 26 maggio a Rimini.

La ragazza aveva solo 18 anni e si trovava in un appartamento del centro storico appartenente alla famiglia.L’allarme è partito dai familiari che non riuscivano a contattarla. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

San Patrignano figlia fondatore morta | Le indagini

Secondo quanto sino ad ora si è appreso, la giovane aveva dato una festa, ieri. Si ipotizza che il decesso possa essere stato causato da un’intossicazione da monossido di carbonio provocata dal malfunzionamento di una stufetta.Le indagini della Polizia sono aperte.

San Patrignano è una delle comunità di recupero per ragazzi tossicodipendenti più nota in Italia, lancia un allarme: l’età in cui si inizia a fare uso di droghe si sta abbassando.

La comunità di recupero San Patrignano è la casa dei ragazzi che hanno smarrito la strada, è una famiglia che li aiuta a ritrovare il proprio cammino di vita fatto di autostima, dignità, responsabilità ed entusiasmo. È l’unica a livello Europeo che, dal 1978, mette al centro del percorso la formazione dei ragazzi.

