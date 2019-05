Sampdoria Juventus diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

SAMPDORIA JUVENTUS DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Sampdoria e Juventus, gara valida per la 38esima e ultima giornata della Serie A 2018-2019, in programma domenica 26 maggio 2019 alle ore 18.

Sampdoria Juventus Pre partita

Oggi, domenica 26 maggio 2019, alle ore 18 Sampdoria e Juventus scendono in campo allo stadio Marassi di Genova per l’anticipo domenicale della 38esima e ultima giornata della Serie A Tim 2018 2019. TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale. Dove? In questo articolo, giusto qualche riga più in su.

Sampdoria Juventus diretta live | Le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Sampdoria e Juventus? Chi gioca stasera? Ecco chi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley, Tavares; Praet, Ekdal, Linetty; Caprari; Defrel, Quagliarella

All. Giampaolo

Juventus (4-3-3): Pinsoglio; De Sciglio, Bonucci, Caceres, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Çan; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala

All. Allegri

Sampdoria Juventus diretta live | Come è finita la gara d’andata? | Sintesi e gol

Chi ha vinto la gara d’andata tra Juventus e Sampdoria? Chi ha segnato? Ecco la sintesi completa della sfida con tutti i gol. Il 30 dicembre 2018, nel girone di andata, sono stati i bianconeri a portare a casa la vittoria. Il match, finito 2-1, ha fatto discutere non poco per il gol di Saponara del pareggio della Samp annullato dopo controllo al Var. Doppietta di Cristiano Ronaldo per la Juventus e gol del capitano Quagliarella per la Samp.

Sampdoria Juventus diretta live | Statistiche

Di seguito alcune statistiche su Sampdoria e Juve:

ULTIMI 5 PRECEDENTI IN SERIE A

2017-2018 Sampdoria-Juventus 3-2 52′ Zapata (S), 71′ Torreira (S), 79′ Ferrari (S), 91′ Higuaín (J), 94′ Dybala (J)

2016-2017 Sampdoria-Juventus 0-1 7′ Cuadrado

2015-2016 Sampdoria-Juventus 1-2 17′ Pogba (J), 46′ Khedira (J), 64′ Cassano (S)

2014-2015 Sampdoria-Juventus 0-1 32′ Vidal

2013-2014 Sampdoria-Juventus 0-1 58′ Tévez

VITTORIE CON MAGGIOR SCARTO IN SERIE A

1954-1955 Sampdoria-Juventus 5-1 2′ Rosa (S), 30′ Ronzon (S), 50′ Baldini (S), 52′ Bronée (J), 60 Tortul (S), 87′ rig. Conti (S)

1949-1950 Sampdoria-Juventus 0-4 42′ Muccinelli, 78′, 79′ e 84′ Boniperti

RISULTATI PIÙ FREQUENTI

Sampdoria-Juventus 1-1 (9 volte)

Sampdoria Juventus diretta live | Dove vederla in tv e live streaming

Dove vedere Sampdoria Juventus in tv o live streaming? La partita di Serie A verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, piattaforma streaming visibile anche su smart tv. Per vedere Sampdoria-Juventus in streaming gratis è possibile attivare il mese di prova offerto da DAZN. Al termine dei 30 giorni gratuiti, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Ma come funziona la piattaforma Dazn? Tutte le risposte.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la Sampdoria Juventus in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.