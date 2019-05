Roma Parma streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita di Serie A | Domenica 26 maggio 2019

ROMA PARMA STREAMING TV – Oggi, domenica 26 maggio 2019, alle ore 20,30 Roma e Parma si affrontano allo stadio Olimpico di Roma, gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Partita importante per i giallorossi alla ricerca di punti che possano permettere l’accesso diretto alla prossima Europa League. Dall’altra parte gli emiliani, già matematicamente salvi, ma che non renderanno semplice la vita agli avversari. Dopo la sfida: l’addio a Daniele De Rossi che lascia la Roma.

Dove vedere Roma Parma in tv? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Roma Parma streaming live | Dove vederla in tv diretta live

La sfida tra Roma e Parma sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare (quindi a pagamento) Sky Sport.

Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti, analisi e commenti in studio di giornalisti e ospiti.

Il calcio d’inizio della sfida tra Roma e Parma, 38esima giornata di Serie A, è fissato alle ore 20,30 di domenica 26 maggio 2019.

Roma Parma streaming live | Dove vederla in diretta live streaming

In live streaming la partita tra Roma e Parma sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in live streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Roma Parma streaming live | Le probabili formazioni

Chi giocherà stasera? Ecco le probabili formazioni di Roma e Parma per la gara di stasera allo stadio Olimpico. L’ultima di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, De Rossi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

Allenatore: Ranieri

PARMA (3-5-2): Frattali; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Stulac, Barillà, Gobbi; Ceravolo, Sprocati.

Allenatore: D’Aversa

Roma Parma streaming live | Le parole di Ranieri

L’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Parma. Queste le sue parole:

“L’ho sentita mia giorno dopo giorno questa squadra. Era una squadra già plasmata, abituata ad un tipo di gioco. Pian piano ho dovuto togliere certe cose, usufruendo del grande lavoro di Di Francesco. Non c’è rammarico perché sono un uomo pratico, sapevo che sarebbe finita quando ho firmato. Quindi non c’è nessun rammarico, posso augurare il meglio a chi verrà dopo di me”.

“Io credo che il gruppo è valido, è ben miscelato. Ci sono gli anziani giusti e i giovani giusti, anche se da qualche giovane ci si aspettava di più. Ma il gruppo è sano, non si riparte da zero. Si riparte da una classifica deficitaria, perché la Roma era abituata ad andare in Champions, ma non da zero. Il nuovo allenatore dovrà ricostruire quelle che sono le proprie idee, ma come succede sempre. I giocatori devono essere intelligenti e plastici per capire quello che vuole il nuovo allenatore”.

“Ho trovato una struttura più moderna, ma a mio avviso c’è troppa gente. Io sono abituato ad avere intorno meno gente, ma capisco che la Roma sta diventando una società internazionale e il brand conta molto. Forse nel momento più importante si potevano gestire meglio determinate situazioni, sono uscite troppe volte le voci su Dzeko che andava via, Zaniolo che andava via e cose del genere. Non dico che questo ci ha tolto qualcosa, ma sarebbe servita una linea comune. Non è una critica verso nessuno, ma forse avremmo strappato quei due punti in più che ci sarebbero serviti. Sono convinto che tutti quanti debbano essere concentrati in un’unica direzione. Quando ci sono troppe voci vieni inconsciamente assorbito da queste ultime. Non voglio dire che i ragazzi si siano fatti coinvolgere, ma dico che quando tutti vanno in un’unica direzione si raggiungono gli obiettivi”.

Roma Parma streaming live | Le parole di D’Aversa

Il tecnico del Parma D’Aversa ha parlato in vista della sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

“Non ho ancora deciso la formazione, sicuramente ci sarà l’esordio di qualcuno che non ha ancora giocato in Serie A, nonostante questo andremo in campo per fare la nostra partita”.

“Non ci sarà Bastoni, che si è fermato in settimana. Rientra invece Gagliolo, che si era fermato solo per precauzione. Gervinho si è allenato regolarmente con i compagni, mentre non è convocato Siligardi. Purtroppo durante il campionato abbiamo avuto assenze, ma la forza del gruppo è stata quella di sopperire alle assenze dei singoli”.

“Ora pensiamo alla partita di domani, poi parleremo con la società per cercare di migliorare. Ci vuole ambizione nella vita. Pensiamo a domani, poi ci siederemo e discuteremo del futuro”.

Roma Parma streaming live | Come è finita la gara d’andata? | Sintesi e gol

Chi ha vinto la gara d’andata al Tardini? Chi ha segnato? Ecco la sintesi completa e tutti i gol: