Il Prati-gate, il finto matrimonio di Pamela e Marco Caltagirone: tutti i retroscena

Pamela Prati novità | Confessione Verissimo | Matrimonio Caltagirone | Debiti | Figli | Eliana Michelazzo

PAMELA PRATI NOVITÀ – La storia – Grande bluff. Grande inganno. Dal racconto di Pamela Prati, l’ex ballerina del Bagaglino, vengono a galla nuove scottanti novità (e verità).

Le nozze erano programmate per l’8 maggio 2019, ma non sono mai avvenute. Adesso il Prati-gate potrebbe essere ai titoli di coda con il racconto della showgirl a Verissimo, ospite della Toffanin. Pamela è un fiume in piena. Dopo l’intervista choc di Eliana Michelazzo a “Live – non è la d’Urso”, vuota il sacco senza peli sulla lingua e racconta per filo e per segno gli ultimi mesi vissuti con il sogno di sposare Mark Caltagirone (mai esistito).

Il misterioso e finto matrimonio di Pamela Prati con Marco Caltagirone

Pamela Prati novità | Matrimonio Caltagirone

In qualunque trasmissione televisiva e in tutte le sue interviste, Pamela Prati ha sempre dichiarato che Marco Caltagirone è reale, esiste.

La showgirl poi ha scoperto il grande inganno ai suoi danni e ha troncato i rapporti con la Perricciolo e la Michelazzo, che ha svelato in tv di essere stata fidanzata per 10 anni con un uomo mai esistito: Simone Coppi.

Ma la showgirl asfalta l’ex agente: “Sei stata vittima per 10 anni e non mi hai messo in guardia?”. Una frecciatina che, tra l’altro, potrebbe essere rivolta anche alla Perricciolo (che avrebbe nei giorni scorsi ingerito una grossa quantità di farmaci, ma pare sia stata dimessa dal Gemelli).

Marco Caltagirone, l’imprenditore romano che ha fatto parlare della propria riservatezza quando in realtà non è mai esistito. Chi era allora l’uomo mostrato in foto a Silvia Toffanin a Verissimo? Marco Di Carlo, manager di spettacolo, a quanto pare. Un uomo del tutto estraneo al Prati-gate: “A mia insaputa mi hanno fatto passare per Mark Caltagirone”, ha dichiarato Di Carlo.



Il mistero di Marco Caltagirone: ecco chi è davvero l’uomo nella foto

Diversi profili fake sono spuntati sul web durante la messinscena della Prati. Il primo voleva tutelare le parole della showgirl, il secondo invece voleva mettere fine a questa presunta storia d’amore.

“Io e Pamela abbiamo deciso di lasciarci”, l’annuncio sospetto di Marco Caltagirone fa il giro del web

Pamela Prati novità | Verissimo

Non mancano le ultimissime novità di questo giallo. La prossima settimana potrebbero arrivare nuovi risvolti giudiziari con un nuovo esposto che la Prati dovrebbe presentare in Procura. Ovviamente contro ignoti. L’ex showgirl fa sul serio perché vuole capire per davvero chi l’ha tratta in inganno in un momento di debolezza della sua vita. “Se sono arrivata al punto di volerlo sposare pensa come mi sono innamorata di lui. Mi è stata servita su un piatto d’argento la favola che ho sempre voluto, in un momento in cui ero molto fragile. Avevo bisogno di questo amore per stare in vita. Lui diceva che ero la donna della sua vita e che l’avrei incontrato il giorno delle nozze”, ha tuonato la Prati a Verissimo.

Di gossip in tutta questa storia ormai c’è ben poco. La Prati descrive con lucidità un sistema che sembrerebbe studiato a tavolino e che la porta, con il passare del tempo, ad essere allontanata da tutto e tutti.

A Verissimo dice testualmente: “Mi hanno isolato dal mondo. Con la scusa che lui era gelosissimo mi hanno allontanata dalla mia famiglia, dai miei amici. Ho cambiato numero di telefono. Uscivo solo con Pamela e Eliana perché erano amiche di Mark e per il resto me ne stavo in casa. Mi controllavano anche il telefono. Come si fa a raggirare così una persona?”.

Non è la prima volta che Pamela Prati siede nello studio di Verissimo. La Toffanin le ha più volte chiesto se Marco Caltagirone esistesse, se questa non fosse altro che una grande truffa, e la Prati le aveva risposto a tono: “Era tutto confermato. Non riesco nemmeno a parlare. Io ho 60 anni, non vado in televisione a dire bugie. Truffa di cosa?”.

Pamela Prati a Verissimo mostra una foto di Marco Caltagirone, ma solo alla Toffanin

Alcuni hanno ipotizzato che la Prati avesse messo su questo mini-show a causa di problemi economici. Il direttore di Dagospia, Roberto D’Agostino, aveva dichiarato in merito: “Truffe con persone inventate per fare soldi. Pamela Prati versa in condizioni economiche terribili e già al suo ex compagno chiedeva continuamente soldi per evitare il pignoramento dell’appartamento”.

E poi ha aggiunto: “Ha il vizio del gioco, quindi doveva cercare di fare soldi. La Prati prima forse è stata vittima, ma poi è diventata loro complice”.

I debiti di Pamela Prati, cosa c’è dietro la storia del finto matrimonio?

Pamela Prati novità | I figli Sebastian e Rebecca esistono?

Un altro grande mistero, oltre a Marco Caltagirone, sono i figli Sebastian e Rebecca. Ospite della Toffanin a Verissimo, la Prati avrebbe mostrato una fotografia raffigurante sia Caltagirone che i due bambini. Dopo la recente confessione sull’inesistenza di Marco Caltagirone, viene spontaneo chiedersi: chi sono allora quei bambini? Federica Panicucci, durante Mattino 5, aveva spiegato che la polizia stava indagando in merito all’affido dei due bambini. “Qui ci sono dei reati, tipo sostituzione di persona. Stiamo parlando di una cosa grave in questo caso.Non sono un avvocato, ma credo sia così, scusatemi se non posso essere precisa, ma credo si tratti di un vero reato”.

I figli di Pamela Prati esistono?

Pamela Prati | Esposto in procura

L’avevamo riportato in esclusiva e pare che la Prati abbia tutta l’intenzione di presentare un esposto in procura per denunciare il grande inganno. La showgirl ha deciso di prendere le distanze sia da Eliana Michelazzo che da Pamela Perricciolo. Dopo aver detto addio alla Aicos Management (azienda di cui era direttrice onoraria), la Prati vuole fare causa a quelle donne reputate un tempo amiche che invece l’avrebbero ingannata. Chi si nasconde dietro Marco Caltagirone?

Pamela Prati | E intanto Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo

Un altro grande giallo riguarda Eliana Michelazzo, una delle agenti di Pamela Prati che avrebbe subito a sua volta una truffa. La Michelazzo era convinta di essere sposata per dieci anni con un uomo che non aveva mai visto. Simone Coppi era un fantasma. Sì, perché non è mai esistito e l’ex manager l’ha annunciato da Barbara D’Urso: nella stessa puntata, la Michelazzo ha dichiarato che Marco Caltagirone non esiste.

Matrimonio Prati, l’agente di Pamela svela la verità: “Mark Caltagirone non esiste”

Dopo la vicenda di Pamela Prati, Eliana avrebbe aperto gli occhi e, ospite da Barbara D’Urso, avrebbe dichiarato di aver sporto denuncia contro Pamela Perricciolo, ma nessuno ne ha le prove.

Angelo Sanzio, il Ken italiano, ha tuonato: “Perché Eliana non mostra a tutti la denuncia contro la Donna Pamela? Tra l’altro sembrerebbe che la Michelazzo segua ancora la Perricciolo su Instagram. Come mai? Dopo la denuncia di ieri non erano ai ferri corti?”.

Intanto, Eliana Michelazzo ha risposto alle accuse della Prati pubblicando nelle sue storie Instagram delle conversazioni con il presunto Marco Caltagirone, proprio a voler gridare la propria innocenza.

“Tu sai, cara Pamela Prati, che non eravamo sempre insieme. Forse altra gente ti ha fatto un bel lavaggio del cervello”.

Eliana Michelazzo all’attacco! Torna a galla pure Mark Caltagirone

Pamela Prati | Pro o contro Pamela?

In tanti hanno messo bocca sul Prati-gate: chi a favore e chi contro, le chiacchiere sul caso di cronaca rosa più gettonato della stagione hanno sicuramente portato acqua al mulino dei truffatori.

Matrimonio Pamela Prati, il caso finisce in Parlamento: “Cachet di 3mila euro con i soldi pubblici”

Georgette Polizzi, volto di Temptation Island, aveva espresso le proprie perplessità circa la storia della Prati.

“Eravamo nei camerini di Barbara D’Urso, prima di entrare in puntata, Eliana si scriveva con un certo ‘Marco Cal’ su Whatsapp e lui rispondeva con messaggi audio. L’ho vista, ho sentito l’audio. Entro in puntata e mi rendo conto che le cose non tornavano. Dopo la trasmissione, in camerino, mi girano le scatole e la metto al muro. C’era anche Milena Miconi. Le dico che voglio vedere le foto. Eliana mi mostra delle immagini. Ma io non mi fido”. E ha fatto bene, perché quell’uomo non esiste così come il matrimonio.

Il dubbio è stato alimentato anche dal fotografo ufficiale delle nozze di Pamela Prati. Maurizio Sorge ha dichiarato sempre alla D’Urso: “Conosco Pamela Perricciolo da quindici anni e mi ha detto che avrei fatto le foto ufficiali di Pamela Prati e Marco Caltagirone. Ma non sono mai riuscito a intercettarli, ogni volta c’era qualcosa o arrivavo un attimo dopo. Le immagini pubblicate me le ha mandate Pamela Perricciolo”.

Intanto, qualcuno ha spezzato una lancia a favore della Prati come Valeria Marini che aveva dichiarato: “Non posso pensare che sia tutta una finzione, è una donna incapace di ordire trame simili… La conosco troppo bene per pensare che possa aver fatto una cosa simile. Lei è una vittima di qualcuno o qualcosa. Non si merita di trovarsi in una situazione simile, non ha malizia”.

Valeria Marini aveva difeso Pamela Prati: “Io sto con Pamela”

Anche Cristiano Malgiolio ha tentato di difendere la showgirl: “Basta lasciatela in pace. Anche qui dove sono per lavoro a Istanbul gli italiani parlano del caso Pamela Prati. Non se ne può proprio più! Pamela, ti sei causata un danno enorme e una brutta immagine che non meritavi affatto di avere. Ci sei cascata senza saperlo e adesso sei dentro un tunnel senza ritorno, ma speriamo di no”.

Anche la storia della minaccia con l’acido aveva scatenato alcune polemiche social, come quella di Gessica Notaro, donna sfregiata dal fidanzato, che aveva commentato la vicenda.

Pamela Prati vittima di una truffa, come Manuela Arcuri – “sono stata vittima di un inganno anche io” – e la stessa Barbara D’Urso che ha ammesso di aver avuto a sua volta un Marco Caltagirone (un fidanzato fantasma).

Morale della favola? Pamela Prati ha tentato di emulare Sandra Milo, l’attrice che aveva finto il matrimonio con un giovane cubano. La differenza tra le due è che il finto marito della Milo non doveva rubare le foto di nessuno per provare la propria esistenza perché, nonostante la menzogna, Jorge Ordoñez esiste davvero (era soltanto complice della messinscena).