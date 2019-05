Oroscopo di oggi 26 maggio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 26 MAGGIO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 26 maggio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi domenica 26 maggio 2019

Un progetto in cui credevate molto è naufragato da poco. Adesso siete chiamati a raccogliere i cocci e a cercare di tirare su il vostro morale. Affidatevi alla famiglia e agli amici di sempre, gli unici che non vi tradiranno mai.

È domenica, dunque dedicatevi al relax più totale: ci sarà tempo per pensare all’amore, ai figli, al lavoro o al futuro. Oggi la parola d’ordine è divertirsi: cercate di rimandare anche alcune discussioni in famiglia. Non è il momento.

Oroscopo di oggi 26 maggio 2019 | Gemelli

Non state molto bene oggi. Colpa di qualche acciacco fisico, ma anche di una delusione che riceverete nelle prime ore della giornata. Nonostante siate un po’ tristi, cercate di uscire e di divertirvi.

Il lavoro vi perseguita anche nel weekend e non riuscite a rilassarvi mai del tutto. Colpa del vostro carattere, visto che vi impegnate sempre appieno in quello che fate, ma anche dei vostri superiori, sempre troppo pressanti. Cercate però di dedicare del tempo al partner.

Ci sono stati molti problemi economici per voi ultimamente, ma adesso tutto sembra andare per il verso giusto. Al punto che potreste anche pensare di organizzare una bella vacanza per voi e per il vostro compagno.

Oroscopo di oggi 26 maggio 2019 | Vergine

Pensate al relax in questa giornata festiva. Dedicate del tempo al partner, cercate di far brillare la vecchia scintilla, soprattutto nelle storie che vanno avanti da molto tempo. In più, non dimenticate mai di essere presenti con i vostri familiari.

Per voi della Bilancia è in arrivo una giornata davvero niente male, soprattutto dal punto di vista economico, dopo un periodo difficile. Avete grande voglia di fare anche in amore, ma dovete sempre scendere a compromessi con il partner.

Giornata negativa per voi dello Scorpione, visto che siete davvero oberati dal lavoro e stanchi da un weekend che per voi non è mai arrivato. A ciò si aggiunga qualche delusione in amore, e la frittata è fatta. Tranquilli, passerà.

Oroscopo di oggi 26 maggio 2019 | Sagittario

Avete bisogno soltanto di riposare: i ritmi che tenete durante la settimana sarebbero insostenibili per tutti. Evitate di affrontare questioni delicate con il partner: siete senza energia, ci penserete in un altro momento.

Dopo un periodo un po’ difficile, soprattutto dal punto di vista lavorativo, entrate in una fase positiva, grazie all’influenza benevola delle stelle. Programmate il vostro futuro prossimo: appuntamenti, vacanze, viaggi. Avete un altro umore e si vede.

Qualche problema in famiglia vi ha tolto il vostro solito entusiasmo, ma per fortuna sembra stare per finire il periodo negativo. Approfittate per pensare a voi e al vostro lavoro, dove siete un’eccellenza.

Vi sentite pieni di energia fin dal mattino e con una voglia matta di passare delle esperienze diverse. Coinvolgete amici e partner e partite all’avventura!

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda maggio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Capricorno, dopo un marzo non proprio all’altezza delle aspettative, e per l’Acquario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

I segni fortunati di maggio 2019 secondo Paolo Fox