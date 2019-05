Oroscopo di domani | 27 maggio 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 27 MAGGIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 27 maggio 2019:

Oroscopo di domani lunedì 27 maggio 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, cos’è quel broncio? A nessuno piace lasciare la comfort zone del weekend, ma dovrete fare uno sforzo perché questo lunedì ha in serbo per voi alcune sorprese, non necessariamente spiacevoli.

Siete reduci da un fine settimana da leoni, non potete arrendervi proprio adesso.

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari Toro, questo lunedì vede le stelle dalla vostra parte. Finalmente avete un buon motivo per alzarvi dal letto, siete pieni d’energia nonostante il weekend sia adesso soltanto un lontano ricordo. Il lavoro non vi spaventa, lo affrontate a testa alta e portate con voi tante nuove idee.

LE PREVISIONI DI OGGI DI PAOLO FOX

L’oroscopo di domani di TPI

Oroscopo di domani 27 maggio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, giornata grigia per voi che invece vorreste soltanto un po’ di sole nella vostra vita. Avete subito un grave torto di recente e non riuscite a mandar giù la sconfitta. A volte perdonare serve proprio a questo, aiutare la mente a ritrovare il suo equilibrio.

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

Cari Cancro, cupido sarà dalla vostra parte domani. Lunedì di nuovi inizi per quei cuori single che vagano ancora alla ricerca dell’anima gemella, ma anche giornata di consolidamento per chi invece vive una relazione da lungo tempo.

Non lasciatevi scoraggiare da chi mette bocca sui vostri sentimenti, perché soltanto voi ne conoscete la vera natura.

L’oroscopo di domani di TPI

Gli amici del Leone avranno un diavolo per capello per la giornata di lunedì. Non riuscite a tenere a bada l’orgoglio, molte volte la vostra parte animale prende il sopravvento mettendo a tacere la razionalità.

Questa potrebbe essere la volta buona per imparare ad ascoltare anche la testa oltre che l’istinto.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019

Oroscopo di domani 27 maggio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, quella di domani sarà una giornata un po’ uggiosa non soltanto dal punto di vista meteorologico. Una recente delusione in amore ha messo in discussione tutte le vostre precedenti scelte di vita. Non date questo potere a chi non ha saputo apprezzare le vostre qualità.

Domani gli amici della Bilancia avranno Saturno contro, il che potrebbe innalzare qualche discussione di troppo. Non sempre riuscite a comprendere le scelte degli altri e quelle di domani purtroppo non vi andranno affatto bene. Cercate di moderare il vostro temperamento, altrimenti potreste pentirvene.

Cari Scorpione, domani non sarà una giornata molto piacevole per voi che amate avere il controllo su tutto e tutti. In particolare, la vostra sfera sentimentale sarà stravolta da una ribellione del partner che vorrà mettere i puntini sulle i riguardo una questione che credevate risolta da tempo.

Oroscopo di domani 27 maggio 2019 | Sagittario

Gli amici del Sagittario vivranno in una gabbia dorata nella giornata del 27 maggio. Niente di meglio di un weekend lungo per ripristinare i neuroni e la pace interiore.

Cari Capricorno, non badate troppo al lavoro perché la vita non è fatta soltanto di questo. Nella giornata di domani dovrete mettere un po’ di priorità nella vostra vita, perché il caos ormai regna sovrano.

Calma e sangue freddo. Cari Acquario, la giornata di domani potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza. Sono previsti scontri non tanto lavorativi quanto familiari. Non sempre i genitori hanno ragione, ma qualche volta sì. Dovreste imparare ad ascoltare di più.

Gli amici dei Pesci vivranno una giornata all’insegna della serenità. Nella giornata di domani potrebbero arrivare graditi risolvi per alcune decisioni prese in precedenza. La sfera sentimentale invece andrà a rilento: quello che credevate amore potrebbe rivelarsi un forte abbaglio.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 26 maggio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE