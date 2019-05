Oroscopo Branko 26 maggio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 26 MAGGIO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 maggio 2019.

Oroscopo Branko 26 maggio 2019 | Previsioni

L’Ariete potrebbe eccedere in amore in questa domenica di maggio. Il vostro partner potrebbe essere spaventato dall’eccesso zuccherino, nonostante la passione non si rifiuti mai bisogna comunque prendere le giuste dosi e ottenere il perfetto equilibrio.

Dimenticate le delusioni passate, la rabbia e la vendetta soprattutto in campo sentimentale. Le stelle sono dalla vostra parte e vi difendono, agiscono per il vostro bene e vi conducono verso il successo in affari.

Oroscopo Branko 26 maggio 2019 | Gemelli

Mercurio nel vostro segno in congiunzione con il Sole vi concede una svolta professionale e finanziaria. Al tempo stesso, la Luna con ultimo quarto in Pesci vi rende un po’ ambivalenti, vi lascia sulle spine soprattutto in ambito familiare.

Questa potrebbe essere una giornata promettente in ambito professionale per voi, cari Cancro. La Luna aiuterà anche i vostri rapporti intimi ad evolversi.

Cari Leone, la Luna ultimo quarto in contrasto con Giove provocherà qualche dissapore nella giornata di oggi. Sarete costretti a mettere sotto esame alcune decisioni che avranno ripercussioni anche sul futuro.

Oroscopo Branko 26 maggio 2019 | Vergine

Il nervosismo è alle stelle quest’oggi e potrebbe avere grandi conseguenze sia a lavoro che in famiglia. Non allarmatevi troppo e non caricatevi di lavoro extra. La forza dell’amore vi aiuterà a diminuire i danni.

Siete in una fase d’incertezza a causa della Luna ultimo quarto in Pesci che non vi aiuta a ottenere ciò che volete. Proseguite con iniziative e incontri nuovi, soprattutto in amore chi vive una relazione da tanto tempo potrebbe trovarsi in una gabbia di noia.

Questa sarà una giornata positiva per voi. Non avete risolto subito i problemi che attanagliavano il vostro subconscio, ma presto potrebbe presentarsi una svolta anche a livello professionale.

Oroscopo Branko 26 maggio 2019 | Sagittario

Siete in una fase di brainstorming. State rivalutando tutte le decisioni prese finora e quelle prese dagli altri. Attenzione, non dateci dentro con i consigli perché non tutti potrebbero apprezzare.

Giornata dedicata ai rapporti, famigliari, intimi e anche professionali. Questa sarà una domenica interessante per il vostro segno, la malinconia verrà sostituita con una nuova svolta.

I guai in amore sono sempre dietro l’angolo. Se avete deciso di mettere un punto, anche legale, alle vostre relazioni tanto vale approfittarne quest’oggi che la combinazione Sole-Mercurio-Giove è dalla vostra parte.

Evoluzioni anche in campo sentimentale. Sarà che siete diventati più esigenti e quindi i problemi con il vostro partner nascono anche per questo. Ma oggi i problemi saranno cancellati da Venere e Marte che vi aiuteranno a essere più lucidi.

