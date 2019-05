NEW AMSTERDAM STREAMING – Domenica 26 maggio 2019 torna l’appuntamento settimanale – seppur ridotto – con New Amsterdam, la serie televisiva in onda su Canale 5 che racconta della vita del dottor Max Goodwin e dell’ospedale New Amsterdam.

Cosa aspettarsi dalla puntata in onda il 26 maggio 2019? L’episodio, intitolato “Un posto felice”, sarà l’unico ad andare in onda perché, in vista delle elezioni europee, subentrerà Matrix con una puntata a tema.

“Un posto felice” vedrà la malattia di Max incrinarsi sempre più. La dottoressa gli suggerirà un’alimentazione assistita e, seppur inizialmente lotti contro l’idea, Max è costretto ad accettare.

Nel frattempo, in ospedale arriva una donna ufficiale di polizia investita da un veterano di guerra. Nonostante a primo sguardo l’uomo sia parso ubriaco, in realtà la Sharpe scopre che il veterano ha avuto un ictus alla guida. Max cercherà di salvare la donna investita ma senza successo.

Ma dove vedere New Amsterdam? Ve lo diciamo noi.

New Amsterdam streaming | Tv

New Amsterdam va in onda su Canale 5. Il canale ammiraglio Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 505 per la versione HD.

Chi ha un abbonamento Sky, può trovare Canale 5 al tasto 105 del decoder.

New Amsterdam streaming | Diretta

New Amsterdam può essere seguito anche in diretta streaming grazie a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente in modo gratuito i contenuti dei propri programmi. Collegandovi alla piattaforma ( all’app) di MediasetPlay, potrete guardare in diretta streaming quello che vi interessa. Con pc, tablet e smartphone, MediasetPlay è completamente gratuita (previa registrazione).

Ma c’è di più: MediasetPlay mette a disposizione la funzione on demand tramite la quale è possibile recuperare in un secondo momento la puntata andata in onda. Quindi, se domenica 26 maggio avete impegni e non potete seguire in diretta la puntata “Un posto felice”, grazie all’on demand potrete recuperare tutto.

New Amsterdam vi aspetta domenica 26 maggio 2019 in prima serata su Canale 5.