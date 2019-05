Inter Empoli streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita di Serie A | Domenica 26 maggio 2019

INTER EMPOLI STREAMING TV – Oggi, domenica 26 maggio 2019, alle ore 20,30 Inter ed Empoli si affrontano allo stadio Meazza (San Siro), gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Gara importantissima per entrambe le squadre: da una parte i ragazzi di Spalletti in piena lotta per un posto in Champions League; dall’altra quelli di Andreazzoli a un passo da una miracolosa salvezza. Per conquistare i rispettivi obiettivi però serviranno punti. Insomma, sarà partita vera.

Dove vedere Inter Empoli in tv? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Inter Empoli streaming live | Dove vederla in tv diretta live

La sfida tra Inter ed Empoli sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare (quindi a pagamento) Sky Sport.

Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti, analisi e commenti in studio di giornalisti e ospiti.

Il calcio d’inizio della sfida tra Inter ed Empoli, 38esima giornata di Serie A, è fissato alle ore 20,30 di domenica 26 maggio 2019.

Inter Empoli streaming live | Dove vederla in diretta live streaming

In live streaming la partita tra Inter ed Empoli sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Inter Empoli streaming live | Le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Ecco le probabili formazioni:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Allenatore: Luciano Spalletti.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias Caputo.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Inter Empoli streaming live | Le parole di Spalletti

L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato in vista della sfida contro l’Empoli. Queste le sue parole:

“I nostri tifosi vogliono bene all’Inter e lo hanno dimostrato in ogni modo. Preferisco giocare a San Siro, i nostri tifosi sanno come comportarsi e si sono sempre comportati in maniera corretta. Cercano di trasferire tutto ciò che loro non possono mettere in campo. I calciatori devono essere bravi a saper interpretare e a tentare di dare delle soddisfazioni ai tifosi sugli spalti”.

“Icardi o Lautaro? Non c’è un solco nelle differenze che hanno. Si entra nei particolari, ma senza tirare una linea di demarcazione importante, sono solo sfumature. Secondo me è la partita di tutti e due, va bene per entrambi. Tutti e due hanno quel livello di carattere e di personalità per andare a incidere sullo scorrimento della partita. Sono forti nella testa oltre che sul campo. Hanno un modo di pensare e di agire giusto, da un punto di vista delle potenzialità possono mettere entrambi il timbro sulla partita”.

“Momenti positivi e negativi? Ce ne sono sia positivi che negativi. Allenando una squadra forte e importante come l’Inter si trovano momenti in cui le possibilità di valutazione sono contrapposte. Ma farlo ora è una perdita di tempo. Noi dobbiamo essere pronti domani sera, continuando a fare quello che abbiamo fatto questa settimana e sapendo che c’è la soluzione davanti. Avere la soluzione a disposizione è tanta roba, poi si starà a vedere. Si gioca la partita e si vede dove saremo l’anno prossimo. Dopo aver dato il massimo, si accetta il risultato che viene fuori. Noi abbiamo sempre fatto il massimo”.

Inter Empoli streaming live | Le parole di Andreazzoli

L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in vista della sfida di campionato contro l’Inter:

“Ci attende una bella sfida, si gioca per obiettivi importanti e questo è sempre ben accetto. Spalletti? Con Luciano ci conosciamo bene, speriamo di essere contenti entrambi alla fine”.

“A Spalletti devo molto, sono entrato nel calcio che conta attraverso di lui, abbiamo un gran rapporto e abbiamo lavorato bene insieme. Se sono qui è per le esperienze maturate con lui”.

“La gara è estremamente importante, andremo a giocare contro una squadra che ha numeri eccellenti e calciatori importantissimi e lo faremo in uno stadio grandissimo. È una sfida che dobbiamo affrontare con il piglio giusto, senza ansia ma con il gusto di andare a giocare una gara da ricordare”.

“Rischio euforia? Non c’è questo rischio. Il grande pubblico sarà uno stimolo a fare meglio, con i nostri tifosi che ci stanno ancora una volta aiutando. Condizionamenti arbitrali? Li temo, non lo nascondo, perché l’Empoli non è l’Inter”.

“Leggevo in settimana un’intervista a Sacchi, che ritengo il padre di tutti gli allenatori italiani, in cui diceva che tutti si tolgono il cappello davanti al direttore di banca ma non all’usciere di turno. Gli arbitri hanno un compito importante, errare è umano e ci può stare, ma non devono, anche involontariamente, subire nessun tipo di condizionamento e pretendo che anche l’Empoli sia trattato di essere trattato come l’Inter. Non voglio il 51% ma nemmeno il 49%, accentando ogni tipo di errore che, ripeto, può capitare”.

Inter Empoli streaming live | Come è finita all’andata? | La sintesi e i gol

Come è finita la gara d’andata tra Inter ed Empoli? Chi ha vinto? Ecco la sintesi completa: