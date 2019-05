GP Montecarlo risultato | Ordine d’arrivo | Vincitore | Monaco 2019 | Classifica piloti

GP MONTECARLO RISULTATO – Il GP di Monaco 2019 è stato vinto da Lewis Hamilton, su Mercedes, che ancora una volta ha dimostrato tutta la sua superiorità anche in questa stagione. Dietro di lui, sul podio, Sebastian Vettel (Ferrari) e Valtteri Bottas (Mercedes). Ritirato Leclerc.

Per Hamilton è stata una grandissima gara, quella di oggi, soprattutto per la gestione che ha saputo fare delle sue gomme: tallonato da Max Verstappen (penalizzato di 5 secondi da scontare a fine gara e quindi in cerca del primo posto per poi allungare), il campione del mondo ha mantenuto i nervi saldi e ha resistito agli attacchi del pilota Red Bull.

Il calendario dei Gp di Formula 1 per la stagione 2019: tutte le date

Alla fine, dunque, Verstappen si accontenta del quarto posto in griglia, nonostante sia passato come secondo al traguardo.

Gp Montecarlo risultato | La gara

Come da tradizione, il Gran Premio di Montecarlo è stato ricco di spettacolo fin dalla prima curva. Hamilton e Bottas sono partiti benissimo, con Verstappen alle spalle. Ma è stato nelle retrovie il vero show, con Leclerc (Ferrari) che dopo il disastro nelle qualifiche di ieri ha cercato di recuperare terreno nel minor tempo possibile, scattando in pochi giri fino alla tredicesima posizione.

Spettacolare il sorpasso del francese su Grosjean, nell’ottavo giro, in una curva poco prima del rettilineo, che ha certificato tutta la voglia di Leclerc di recuperare posizioni, pur prendendosi qualche rischio. Peccato che, poco dopo, in un tentativo simile ai danni di Hulkenberg, le due monoposto si siano toccate: ad uscirne peggio proprio il ferrarista, che ha bucato una gomma ed è stato costretto a percorrere un intero giro a bassissima velocità. Superato da tutti (e anche doppiato dai primi), Leclerc si è ritirato dopo pochi giri, a causa di altri problemi alla macchina che lo hanno costretto a nuovi pit-stop.

Da segnalare anche un quasi-scontro ai box tra Bottas e Verstappen, con quest’ultimo finito sotto investigazione per la propria manovra e penalizzato di 5 secondi sul tempo finale di gara. A quel punto, allora, Verstappen si è lanciato alla rincorsa di Hamilton (primo), per tentare di superarlo e poi mettere tra loro una distanza sufficiente a farlo rimanere sul podio anche dopo la penalizzazione. Dietro di loro l’altro ferrarista, Vettel, che non è riuscito a incidere più di tanto.

Negli ultimi giri, il campione del mondo ha dovuto controllare l’usura delle gomme, mentre Verstappen ha continuato ad attaccare rovinando – in parte – la battaglia per il podio, visto che Vettel (terzo in pista ma secondo sulla carta) non poteva attaccare direttamente Hamilton.

Dove vedere in streaming e in diretta tv tutte le gare della stagione 2019 di Formula 1

Gp Montecarlo risultato | La griglia di arrivo completa

Ecco la griglia completa con tutti i piloti all’arrivo del Gp di Monaco 2019:

Lewis Hamilton (Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari) Valtteri Bottas (Mercedes) Max Verstappen (penalizzzato di 5 secondi) (Red Bull) Pierre Gasly (Red Bull) Carlos Sainz (McLaren) Danil Kvyat (Toro Rosso) Alexander Albon (Toro Rosso) Romain Grosjean (Haas) Daniel Ricciardo (Renault)

Gp Montecarlo risultato | La classifica piloti dopo il Gp di Monaco

Di seguito la classifica piloti della Formula 1 aggiornata dopo il Gran Premio di Montecarlo 2019, andato in scena oggi domenica 26 maggio 2019:

1 L. Hamilton Mercedes 137

2 V. Bottas Mercedes 120

3 S. Vettel Ferrari 82

4 M. Verstappen Red Bull 78

5 C. Leclerc Ferrari 57

6 P. Gasly Red Bull 32

7 C.Sainz McLaren 18

8 K. Magnussen Haas 14

9 K. Raikkonen Alfa Romeo 13

10 S.Perez Racing Point 13

11 L.Norris McLaren 12

12 D. Kvyat Toro Rosso 9

13 D. Ricciardo Renault 9

14 A.Albon Toro Rosso 7

15 N. Hulkenberg Renault 6

16 L. Stroll Racing Point 4

17 R.Grosjean Haas 2

18 A.Giovinazzi Alfa Romeo 0

19 R.Kubica Williams 0

20 G.Russell Williams 0

Di seguito la classifica costruttori della Formula 1 aggiornata dopo il Gran Premio di Montecarlo 2019, andato in scena oggi domenica 26 maggio 2019:

1 Mercedes 257

2 Ferrari 139

3 Red Bull 110

4 McLaren 30

5 Racing Point 17

6 Haas 16

7 Toro Rosso 16

9 Renault 14

8 Alfa Romeo 13

10 Williams 0