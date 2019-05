Europee affluenza Francia – In Francia si registra un +8 per cento nel numero di cittadini che si sono recati alle urne per le Elezioni Europee rispetto alla tornata elettorale del 2014: l’affluenza in forte aumento in tutto il paese.

Alle 17 di oggi, domenica 26 maggio, il ministero dell’Interno francese ha riferito che l’affluenza alle europee è pari al 43,29 per cento, otto punti in più rispetto al 2014, quando il dato affluenza del voto si era fermato al 35 per cento.

Qui tutte le ultime news sulle Elezioni Europee