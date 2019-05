Europee 2019 Sting appello

Gordon Matthew Thomas Sumner, meglio noto come Sting, scrive una lettera-prefazione al libro del governatore della Toscana Enrico Rossi Non basta dire Europa. Nella lunga lettera, il cantautore britannico si schiera contro l’uscita del suo paese dall’Unione europea e invita a preservare l’Europa e a comprendere l’importanza della nostra “famiglia europea”.

Di seguito la lettera integrale di Sting.

Europee 2019 Sting appello | L’appello

Sono nato nel 1951 nel nord dell’Inghilterra, la Seconda Guerra Mondiale era finita solo sei anni prima e la mia città era segnata dalle orribili cicatrici della campagna di bombardamenti della Luftwaffe compiuta per distruggere il cantiere navale vicino a casa mia. Ogni mattina andavo a scuola attraverso una terra desolata di strade deserte ed edifici bombardati. Fu il nostro leader del tempo di guerra Winston Churchill che disse: «Dobbiamo ricreare la famiglia europea in una struttura regionale che potremmo chiamare gli Stati Uniti d’Europa».

Questa straordinaria idea cominciò a materializzarsi nell’anno della mia nascita, quando la Comunità europea del carbone e dell’acciaio unificò le industrie degli armamenti degli ex avversari per rendere effettivamente impossibile la guerra tra questi Paesi. La Comunità economica europea fu quindi costituita nel 1957, e il

mio Paese vi si unì solo nel 1973. Nessuno ha mai sostenuto che si trattasse di un’unione perfetta, gli accordi commerciali sono sempre controversi, ma l’obiettivo profondamente serio di mantenere i nostri Paesi in pace è stato raggiunto rimarcabilmente senza grande risonanza.

L’Unione Europea è ora il più grande blocco commerciale al mondo e nel momento in cui scrivo il Regno Unito sta cercando di uscirne. Amo il mio Paese e non voglio vederlo soffrire a causa di un cattivo modo di governare e per un’avventata valutazione di un plebiscito, permeato e distorto da evidenti menzogne e fantasie, architettate da politicanti che perseguono vantaggi immediati allontanandoci dai nostri partner commerciali in Europa.

Europee 2019 Sting appello | La Brexit

Credo fermamente che questa sarà una tragedia per il mio Paese, e immagino Churchill rivoltarsi nella tomba, se mai dovesse accadere. Il mondo moderno ha davanti a sé una serie di minacce mortali che possono essere affrontate solo dai nostri Paesi e dalle nostre comunità, se agiscono all’unisono. Il cambiamento climatico, l’inarrestabile tragedia della crisi dei rifugiati, il terrorismo, la fame e le pandemie non saranno contrastati efficacemente da piccoli principati che agiscono ognuno per conto proprio e in modo improvvisato e caotico.

I nostri trattati e le istituzioni internazionali sono sempre più minacciate dal cinismo politico e dall’opportunismo, e tuttavia rappresentano l’unica via razionale per affrontare queste sfide fondamentali. Credo che prevarremo contro questi pericoli solo ragionando come una comunità mondiale, e la nostra «famiglia europea» – per usare le parole di Churchill – è un anello vitale di questa catena volta ad assicurare la nostra sopravvivenza, dove muri e divisioni potranno solo esacerbare i problemi.

Esorto il mio Paese a ripensarci, esorto tutti i membri e le regioni dell’Unione Europea a riconoscere il valore intrinseco e l’importanza della nostra «famiglia europea», il nostro scopo comune e la nostra comunità.

• Quando si vota in Italia

• Come si vota: la guida al voto

• Quali sono i documenti da portare al seggio

• Chi sono i candidati di ogni partito

• Cosa dicono gli ultimi sondaggi elettorali

• Quali sono i gruppi politici del Parlamento Ue