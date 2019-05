Europee 2019 – Uno scrutatore che si stava recando al seggio per le elezioni europee di oggi, domenica 26 maggio, é rimasto coinvolto in un incidente stradale ed é morto dopo il ricovero in ospedale.

Il ragazzo di 30 anni, originario della città di Crotone, in Calabria, era alla guida della sua automobile e stava raggiungendo località “Capo Colonna”, dove era stato nominato scrutatore.

Non sono ancora state accertate le cause dell’incidente. Per ora si sa soltanto che il ragazzo di 30 anni, mentre si recava al seggio, ha perso il controllo della vettura all’altezza del quartiere “Farina”.

A quel punto ha compiuto un testacoda ed è finito con la sua auto contro un muro.

Il giovane é stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale, ma a causa della gravità delle sue condizioni non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia di Stato.