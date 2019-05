Elezioni europee, Berlusconi incontra gli esponenti di FI al seggio

Europee 2019 risultati | Berlusconi – Oggi 26 maggio si sono aperte le urne in Italia. I cittadini hanno tempo fino alle 23 per esprimere il loro voto e fin dalla mattina si sono recati ai seggi anche i maggiori esponenti politici del paese.

Elezioni europee: le ultime news sul voto in Italia

Tra questi il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha votato presso il seggio di via Scrosati.

Prima di lasciare la struttura il Cavaliere ha radunato alcuni candidati per le europee, parlamentari, consiglieri comunali ed esponenti del partito nel giardino della scuola media.

Lì ha improvvisato un incontro durato quasi un’ora e a cui i giornalisti non hanno potuto assistere.

Il futuro di FI – Come raccontato da alcune persone che in attesa di votare sono riusciti a carpire delle informazioni, il leader di Forza Italia ha parlato con i suoi della sua passata esperienza di governo, delle idee e dei progetti per il futuro, dell’Europa e delle relazioni internazionali.

Rivolgendosi ai più giovani, Berlusconi avrebbe detto che ha bisogno di presentarsi in Europa con spalle forti, facendo riferimento ai voti che il suo partito dovrebbe prendere, per poter avere un margine di manovra maggiore in termini di alleanze.

Presenti alla riunione anche la neo coordinatrice cittadina di Forza Italia, Cristina Rossello e il capogruppo del partito al Comune di Milano, Fabrizio De Pasquale.

Una volta terminata la riunione il presidente di Forza Italia ha lasciato il seggio in auto tra gli applausi di un gruppo di sostenitori che si era radunato fuori dalla scuola media.

Europee 2019 risultati – Il leader di Forza Italia attende quindi con ansia i risultati delle elezioni europee per capire con quale forza presentarsi ai suoi alleati in Ue e non solo.

