Da Salvini a Zingaretti: gli ultimi commenti dei leader il giorno del voto

Europee 2019 messaggi leader social | Matteo Salvini | Nicola Zingaretti | Giorgia Meloni | Luigi Di Maio

Seggi aperti in 21 paesi dell’Unione europea. Dalle 7 del 26 maggio 2019 anche in Italia gli elettori sono chiamati a eleggere i nuovi membri del Parlamento europeo. Nel giorno del voto, i leader delle maggior forze politiche italiane si sono lasciati scappare qualche commento, rigorosamente sui social.

GUIDA AL VOTO: Elezioni europee 2019, come si vota?

Elezioni europee 2019: i candidati e le liste in Italia, partito per partito

Europee 2019 messaggi leader social | Matteo Salvini

Il ministro dell’Interno e vicepremier leghista Matteo Salvini, di buon’ora, ha pubblicato ben due tweet. Nel primo, postato sul social a qualche minuto dall’apertura dei seggi, il leader della Lega ha scritto: “Buongiorno Amici, state scrivendo già in migliaia, in tempo reale! OGGI, dalle 7 alle 23, con il voto alla LEGA l’Italia rialza la testa! Conto su di voi, Amici, facciamo INSIEME la Storia!”. Con tanto di link a “Come si vota” sul sito della Lega.

Non pago, il vicepremier del Carroccio ha pubblicato anche un secondo tweet. “Facciamo insieme la Storia”, ripete ancora il leader leghista, invitando di fatto gli elettori a votare per la sua fazione.

Europee 2019 messaggi leader social | Nicola Zingaretti

Ma non sono da meno gli altri leader. Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico e presidente della Regione Lazio, sempre su Twitter ha pubblicato un tweet, poco dopo le 7, per invogliare i cittadini a votare per la sua lista unitaria di centrosinistra. “Cambiamo l’Europa, salviamo l’Italia! OGGI dalle 7 alle 23 votiamo la lista unitaria del Partito Democratico”, ha scritto Zingaretti.

Europee 2019 messaggi leader social | Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, sempre su Twitter, sprona gli elettori a votare così: “Oggi, con 5 minuti del tuo tempo, avrai la possibilità di cambiare 5 anni dell’Italia e dell’Europa. 5 minuti per il futuro tuo, dei tuoi figli e di tutto ciò che ami. Tutti a VOTARE!”.

Europee 2019 messaggi leader social | Luigi Di Maio

Il vicepremier pentastello e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha scelto invece Instagram, dove ha pubblicato una foto insieme alla fidanzata Virginia Saba, nella sera del 25 maggio. “Questa giornata l’abbiamo passata insieme, ma tra poco ci separiamo. Stiamo tornando entrambi a casa per fare il nostro dovere: andare a votare! Fatelo anche voi. 😊 Vi abbraccio!”.