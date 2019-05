Europee 2019 Berlusconi – “Ho appena votato a Milano, in via Scrosati, nel seggio dove ho sempre votato con mia mamma”, ha scritto il leader di Forza Italia sui social in occasione del voto alle elezioni europee.

Elezioni europee, Berlusconi incontra gli esponenti di FI al seggio

“Votare è un dovere prima che un diritto. Bisogna votare per incidere sulla realtà, cioè per cambiare le cose. Ecco perché esiste il ‘voto utile’, che non finisce sprecato, che serve sul serio”.

“Scegliere uno dei partiti di governo significa protrarre l’agonia del Paese, indebolito e sempre più in crisi, a causa della loro incapacità amministrativa e delle continue liti, votare chi vuol spaccare il centro-destra significa spalancare le porte ad un prossimo governo di sinistra, frutto di un accordo tra Pd e M5S. L’unico voto utile è il voto a Forza Italia. Non basta barrare il simbolo, scrivi ‘Berlusconi'”.

Il leader di Forza Italia e storico esponente di spicco del centro destra cerca quindi di convincere gli elettori a scegliere il suo partito, sottraendo quindi voti a Lega e Fratelli d’Italia.

Qui una serie di link utili sulle elezioni europee 2019:

• Come si vota: la guida al voto

• Quali sono i documenti da portare al seggio

• Chi sono i candidati di ogni partito