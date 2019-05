Elezioni Europee 2019 risultati Italia | Chi ha vinto | Parlamento europeo

ELEZIONI EUROPEE 2019 RISULTATI ITALIA – Domenica 26 maggio 2019 i cittadini italiani (con gli altri degli Stati membri dell’Unione europea) sono andati a votare per eleggere i propri rappresentati al Parlamento Europeo.

Chi ha vinto le Elezioni Europee 2019 in Italia? Tutti i Paesi, Italia compresa, hanno iniziato lo spoglio dei voti alle ore 23.00 del 26 maggio, in modo da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l’Unione. Di seguito tutti i risultati delle Elezioni Europee 2019 in Italia:

Intanto, questi i dati dei primi exit poll in Italia:

Swg

Lega: 26.5-29.5 per cento

Forza Italia: 9-11 per cento

Partito Democratico: 21-24 per cento

Movimento Cinque Stelle: 20-23

Fratelli d’Italia: 5-7 per cento

Più Europa: 2.5-3.5 per cento

Europa Verde: 1.5 per cento

Quorum YouTrend

Lega: 27-30 per cento

Pd: 21.5-24.5 per cento

M5s: 20-23 per cento

Forza Italia: 9-11 per cento

Opinio Italia per la Rai

Lega è il primo partito con il 27-31%. Il Pd è al 21-25%, M5s al 18,5-22,5%, Forza Italia all’8-12%, Fratelli d’Italia al 5-7%, Più Europa 2,5-4,5%, Europa Verde 1-3%, La Sinistra 1-3%,

Partito Comunista 0,1-1,5%.

Tecne-Mediaset

In base ai primi intention poll di Tecne per Mediaset, alle Europee la Lega è il primo partito con il 26/30%. Il Pd è al 20,5/24,5%, M5s 18,5/22,5%, Forza Italia

8/12%, Fdi 4/7%%. +Europa è tra 2,5/4,5%, stesso risultato per La Sinistra.

Elezioni Europee 2019 risultati Italia | Per cosa si è votato

I cittadini italiani che sono andati a votare hanno scelto chi eleggere come deputati che andranno a comporre il Parlamento europeo per i prossimi cinque anni e rappresenteranno i loro interessi.

Il numero dei deputati di uno stato membro è calcolato in base alla sua popolazione; tuttavia si va da un minimo di 6 (Cipro, Estonia, Lussemburgo e Malta) a un massimo di 96 deputati (Germania) per ciascuno stato.

In tutto gli eurodeputati saranno 751. Il numero sarebbe dovuto scendere a 705, ma la Brexit è stata rimandata (qui abbiamo spiegato cosa succederà quando il Regno Unito lascerà la Ue).

I deputati italiani eletti nelle elezioni europee 2019 dovrebbero andare ad occupare 73 seggi.

Elezioni Europee 2019 risultati Italia | I candidati

Quali erano i candidati alle Elezioni? In questi articoli abbiamo raccolto tutti i candidati elezioni europee 2019:

