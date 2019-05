Elezioni europee Germania 2019 exit poll | Exit poll

Il 26 maggio i cittadini della Germania sono stati chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentati al Parlamento europeo. Qui il calendario delle elezioni in Europa.

Alla chiusura delle urne sono stati rilasciati i primi exit poll:

In testa la Cdu di Angela Merkel con il 27,5 per cento, seguono i verdi con il 20,5 per cento. Solo terza Sdp con il 15,5 per cento. Al quarto posto Afd con il 10,5 per cento.

Al centro della campagna elettorale del paese ci sono stati i vincoli ambientali contro il cambiamento climatico, le quote di rifugiati per tutti i paesi europei e la creazione di un esercito dell’Unione Europea, progetto a cui Germania e Francia tengono particolarmente.

Elezioni Europee 2019, cosa dicono gli exit poll dei paesi membri

Ad esprimere il proprio voto sono stati circa 65 milioni di cittadini, di cui 61 milioni sono tedeschi, mentre gli altri 4 milioni sono elettori che vengono da altri Stati dell’Unione: i cittadino comunitari che hanno avuto la residenza in Germania per almeno tre mesi con più di 18 anni hanno diritto al voto.

Elezioni europee Germania 2019 exit poll | Gli europarlamentari

La Germania elegge 96 europarlamentari su 751 totali: i cittadini tedeschi scelgono il maggior numero di deputati a Strasburgo e Bruxelles facendo parte del paese più popoloso dell’Unione.

Il partito tedesco che otterrà più voti dovrebbe quindi essere anche quello con la delegazione più numerosa al Parlamento.

Sono 41 i partiti che si sono presentati alle elezioni del 26 maggio, ma secondo i sondaggi solo una piccola parte supererà la soglia di sbarramento: la CDU/CSU di Angela Merkel, i Socialdemocratici, i Verdi, l’Alternative für Deutschland, i liberali dell’FDP e la sinistra radicale.

Elezioni europee Germania | I sondaggi

Le previsioni alla vigilia del voto danno la CDU/CSU come primo partito con il 30 per cento dei voti, permettendo anche agli ecologisti loro alleati di entrare in Parlamento. I Verdi potrebbero raddoppiare i voti rispetto alle ultime elezioni europee, ottenendo il 18 per cento delle preferenze.

Al terzo posto sono invece attesi i Socialdemocratici.

Elezioni europee Germania | I risultati nel 2014

Alle elezioni del 2014 la CDU/CSU era in testa con 32 seggi e il 35 per cento delle preferenze, seguito da SPD con 27 eurodeputati al 27 per cento; i Verdi con 11 seggi all’11 per cento; la Sinistra con 7 seggi e il 7 per cento delle preferenze; sempre 7 erano gli eurodeputati di Afp.

