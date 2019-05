Elezioni europee Francia 2019 risultati | Chi ha vinto | Aggiornamenti live | Voti | Seggi

Elezioni europee Francia 2019 risultati – In Francia le elezioni europee si sono tenute domenica 26 maggio. L’inizio dello scrutinio è previsto a partire dalle 23, alla chiusura dei seggi negli altri paesi membri che hanno votato domenica.

Elezioni europee Francia 2019 risultati | Chi ha vinto

Secondo gli exit poll, in Francia il primo partito è Rassemblement national di Marine Le Pen. Solo secondo Reinassance del presidente Macron. (Qui tutti i dettagli degli exit poll).

I candidati eletti – La Francia conta 74 seggi nel Parlamento europeo, ma quando diventerà effettiva l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea la pattuglia francese salirà a 79 deputati.

Elezioni europee Francia 2019 risultati | Sondaggi e proiezioni

Dai sondaggi condotti negli ultimi giorni prima del voto emerge un testa a testa tra il Rassemblement National, movimento di estrema destra guidato da Marine Le Pen, e En Marche, il partito fondato nel 2016 dall’attuale presidente della Repubblica, Emmanuel Macron.

Le ultime rilevazioni, in particolare, dicono che Rassemblement National è in vantaggio con una percentuale di voti stimata intorno al 24 per cento. En Marche insegue poco sotto il 23 cento.

La terza forza politica di Francia, sempre secondo i sondaggi, è il partito I Repubblicani, fondato nel 2015 dall’ex presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy, sulle ceneri del Partito popolare.

Francia In Rivolta, partito di estrema sinistra guidato da Jean Luc Melenchon, è stimato all’8 per cento, mentre il Partito socialista, è uno dei principali nella storia politica della Francia, viaggia appena sopra il 5 per cento.

Le proiezioni di Politico:

Rassemblement National: 24 per cento – 22 seggi

En Marche: 22,8 per cento – 21 seggi

I Repubblicani: 13,3 per cento – 11 seggi

Francia In rivolta: 8,2 per cento – 7 seggi

Verdi: 7,8 per cento – 7 seggi

Partito socialista: 5,5 per cento – 5 seggi

Elezioni europee Francia 2019 risultati | Partiti e leader

In Francia, come in molti altri paesi europei, i partiti tradizionali vivono una fase di crisi acuta. Emblematico il caso del Partito socialista, che, secondo i sondaggi, viaggia oggi intorno al 5 per cento dei consensi.

Il quadro politico transalpino è attualmente dominato da movimenti estremisti, come il Rassemblement National di Marine Le Pen, o di recente fondazione, come En Marche del presidente Macron.

Anche il movimento I Repubblicani, che pure ha raccolto l’eredità del Partito popolare, è nato nel 2015 come tentativo di rinascita di un centrodestra in difficoltà.

Elezioni europee Francia 2019 risultati | Il contesto

La Francia che si è presentata al voto delle elezioni europee è un paese attraversato da forti tensioni: da un lato, l’incubo del terrorismo islamico, che in questi anni ha colpito più volte; dall’altro, le proteste dei gilet gialli che per mesi, ogni sabato, sono stati protagonisti di gravi scontri in tutte le principali città francesi.

Proprio queste tensioni, secondo diversi analisti, sono all’origine della crisi dei partiti tradizionali e, per contro, del successo di partiti anti-sistema come Rassemblement National.

Elezioni europee Francia 2019 risultati | Come era andata nel 2014

Già alle elezioni europee del 2014 la prima forza politica della Francia era risultata essere il movimento di Marine Le Pen, che allora era il Front National, con un consenso del 24,8 per cento (pari a 24 seggi)

Al secondo posto era arrivato il Partito popolare, che aveva ottenuto il 20,8 per cento dei voti, pari a 20 seggi. Terzo il Partito socialista, guidato dall’allora presidente della Repubblica Hollande, che aveva raccolto il 14 per cento delle preferenze (13 seggi).

Le elezioni europee del 2014 in Francia:

Front National: 24,8 per cento – 24 seggi

Partito popolare: 20,8 per cento – 20 seggi

Partito socialista: 14 per cento – 13 seggi

Movimento Democratico: 9,9 per cento – 7 seggi

