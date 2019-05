Elezioni europee Finlandia 2019 risultati | Risultato voto

Elezioni europee Finlandia 2019 risultati – Il 26 maggio i cittadini della Finlandia hanno votato per eleggere i 13 rappresentanti dell’Europarlamento.

I dati disponibili finora – I risultati ufficiali delle elezioni nel paese scandinavo sono attesi per la notte di domenica 26 maggio.

Intanto sono usciti i primi exit poll. Qui tutti i dettagli.

I principali partiti che si sono presentati alle elezioni europee sono il Partito di Coalizione Nazionale, di centrodestra e membro del Partito popolare europeo, il Partito Socialdemocratico finlandese (S&D) e il partito sovranista e anti-immigrazione Veri Finlandesi, alleati della Lega in occasione delle elezioni europee.

Elezioni europee Finlandia risultati | I sondaggi

I cittadini della Finlandia hanno eltto 13 rappresentati del Parlamento europeo. Il numero degli Eurodeputati a seguito della Brexit dovrebbero passare a 14.

Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati alla vigilia del voto, il Partito socialdemocratico dovrebbe guadagnarsi il primo posto con un 17,7 per cento delle preferenze. A seguire i Veri Finlandesi con il 17,5 per cento; il Partito di coalizione nazionale con il 15 per cento; Partito di centro finlandese con il 13,8%.

Ultimi, anche se con un buon risultato, sono attesi i Verdi con il 11,5 per cento delle preferenze e Alleanza di sinistra, data all’8,2 per cento.

Elezioni europee Finlandia | I risultati del 2014

Ma quale è stato il risultato delle europee del 2014? Nelle passate urne la Coalizione di governo aveva ottenuto 3 seggi con il 22 per cento, seguito dal Centro con 3 seggi al 19 per cento; Finns party (2 seggi) con il 12 per cento; Socialdemocratici 2 con il 12 per cento; i Verdi avevano invece ottenuto 1 seggio con il 9 per cento delle preferenze.

