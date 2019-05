Elezioni europee Finlandia 2019 exit poll | Exit poll | Aggiornamenti in tempo reale

Il 26 maggio 2019 in Finlandia si sono tenute le elezioni europee: al paese scandinavo spettano 13 seggi nel Parlamento europeo. Qui il calendario delle elezioni in Europa.

Qui i primi exit poll:

Partito di Coalizione Nazionale: 20.9%

Socialdemocratici: 16.7%

Verdi: 14.4%

Partito di centro: 13.7%

Veri Finlandesi: 13.1%

Alleanza di sinistra: 7.4%

Partito Popolare svedese: 5.3%

Cristiano-democratici: 5.3%

In totale sono 270 i candidati che si sono presentati alle urne per l’Europarlamento: nella lunga lista dei partecipanti alle elezioni troviamo il Partito di Coalizione Nazionale, movimento di centrodestra membro del Partito popolare europeo, e il Partito Socialdemocratico finlandese (S&D).

L’attenzione dei media e degli elettori – tanto in Finlandia quanto negli altri paesi Ue – è sul partito sovranista e anti-immigrazione Veri Finlandesi, alleati della Lega in occasione delle elezioni europee.

Il partito ha raggiunto un risultato importante in occasione delle elezioni parlamentari che si sono svolte domenica 14 aprile: gli euroscettici, alla cui guida c’è Jussi Halla-aho, hanno ottenuto oltre 17 per cento, arrivando secondo dopo i Socialdemocratici.

Elezioni europee Finlandia | I sondaggi – Gli elettori della Finlandia eleggono 13 rappresentati del Parlamento europeo, ma con la Brexit gli eurodeputati dovrebbero passare a 14.

Secondo gli ultimi sondaggi, il Partito socialdemocratico sarà primo posto alla fine delle elezioni con un 17,7 per cento delle preferenze. A seguire i Veri Finlandesi con il 17,5 per cento; il Partito di coalizione nazionale con il 15 per cento; Partito di centro finlandese con il 13,8%.

Ultimi, anche se con un buon risultato, dovrebbero esserci i Verdi con il 11,5 per cento delle preferenze e Alleanza di sinistra, data all’8,2 per cento.

Elezioni europee Finlandia | I risultati del 2014

Questi i risultati dei partiti svedesi in occasione delle europee del 2014:

– Coalizione di governo: 3 seggi con il 22 per cento;

– Centro 3 seggi al 19 per cento;

– Finns party 2 seggi con il 12 per cento;

– Socialdemocratici 2 con il 12 per cento;

– Verdi 1 seggio con il 9 per cento delle preferenze.

