Europee: l’affluenza aumenta in Ue, boom in Spagna e Austria

Elezioni europee dati affluenza – Secondo quanto emerge dai dati diffusi dai diversi paesi europei a metà giornata elettorale, l’affluenza ai seggi segna un trend tanto positivo quanto inaspettato.

Il numero di elettori che si è presentato alle urne risulta infatti in continuo aumento nei principali paesi dell’Unione.

Elezioni europee 2019 affluenza: i dati nei paesi Ue

In Francia si registra un +8 per cento nel numero di cittadini che si sono recati alle urne rispetto alle europee del 2014: l’affluenza in forte aumenti in tutto il paese. Alle 17 di oggi, domenica 26 maggio, il ministero dell’Interno francese ha riferito che l’affluenza alle europee è pari al 43,29 per cento, otto punti in più rispetto al 2014, quando il dato affluenza del voto si era fermato al 35 per cento.

In Germania alle 14 la percentuale di persone che si è recata a votare era del 29,4 per cento, un dato anche in questo caso importante se si pensa che nel 2014 la percentuale era del 25,6 per cento.

Sulla stessa scia anche la Spagna: l’affluenza delle 14 infatti è stata pari al 34 per cento contro il 24 per cento delle elezioni del 2014, registrando quindi un balzo in avanti di dieci punti percentuali.

Decisamente positivo anche il trend dell’Ungheria, dove alle 15 l’affluenza era pari al 30,52 per cento, già più alta di quella complessiva di cinque anni fa.

Un vero e proprio boom dei voti si è registrato anche in Austria, dove fino alle 15 ha votato il 58 per cento degli aventi diritto, contro il 45 per cento delle passate consultazioni.

Elezioni europee in Italia: alle 12 affluenza al 15,9 per cento

