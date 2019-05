Elezioni europee Croazia 2019 risultati | Exit poll | Risultati voto

Elezioni europee Croazia 2019 risultati – Anche la Croazia è stata chiamata al voto domenica 26 maggio 2019 per l’elezione del Parlamento Europeo. Il paese elegge 11 europarlamentari (dovevano essere 12 ma il rientro in extremis dei rappresentanti britannici impedirà l’acquisizione di un seggio che vi sarebbe stata in caso di avvenuta Brexit).

I dati disponibili finora – I risultati ufficiali delle elezioni in Croazia usciranno in nottata insieme agli altri 27 paesi europei.

Intanto sono usciti i primi exit poll. Qui il link con i dettagli.

Elezioni europee Croazia 2019 risultati | Exit poll

Le previsioni – In Croazia, ultimo Paese ad aver aderito alla Ue nel luglio 2013, i sondaggi danno in netto vantaggio i conservatori guidati dal premier Andrej Plenkovic. L’Unione Democratica Croata (Hdz) sembra dunque essere favorito: secondo i sondaggi più recenti, diffusi dall’emittente Nova Tv, l’Unione gode del sostegno del 28,4 per cento dei croati.

Elezioni europee Croazia 2019 risultati | I partiti

L’Unione Democratica Croata (Hdz), il partito del primo ministro Andrej Plenkovic, sembra essere favorito. Plenkovic, il leader che ha riportato l’Hdz al governo nel 2016 dopo il precedente esecutivo di centrosinistra guidato dalla coalizione Kukuriku guidata da Zoran Milanovic, è un fervente europeista.

Il premier ha tra i suoi obiettivi l’ingresso nell’area Schengen e l’adozione dell’euro (al momento la moneta nazionale è la kuna) entro il 2020.

L’Hdz fa parte del Ppe, mentre l’alleato di governo dell’Hns (Partito popolare croato) fa parte dell’Alde ed è un alleato del presidente francese Emmanuel Macron. E’ questo solitamente il partito che fa da ago della bilancia tra il centrodestra e il centrosinistra rappresentato dalla coalizione Kukuriku guidata dai socialdemocratici di Davor Bernardic.

L’euroscettico Zivi Zid sta portando via voti anche ai socialdemocratici ed è uno degli alleati del Movimento Cinque Stelle.

Elezioni europee Croazia 2019 risultati | I risultati del 2014

Le elezioni europee 2019 per la Croazia saranno le seconde nella storia dopo la tornata del 2014, svoltasi a distanza di un anno dall’adesione all’Unione europea avvenuta il 1º luglio 2013.

La nazione è costituita da un unico collegio i cui 11 membri sono eletti con sistema proporzionale e voto di preferenza.

Nella tornata del 2014 la coalizione di centrodestra (Epp + Ecr + NI) ottenne 6 seggi; la coalizione di centrosinistra (S&D + Alde + NI) 4; Sviluppo Sostenibile della Croazia (Orah) 1 seggio.

Qui una serie di link utili sulle elezioni europee 2019:

• Quando si vota in Italia

• Come si vota: la guida al voto

• Quali sono i documenti da portare al seggio

• Chi sono i candidati di ogni partito

• Cosa dicono gli ultimi sondaggi elettorali

• Quali sono i gruppi politici del Parlamento Ue