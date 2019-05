Elezioni europee Cipro 2019 risultati | Risultato voto | AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE

Elezioni europee Cipro 2019 risultati – Il 26 maggio i ciprioti si sono recati alle urne per eleggere i loro rappresentanti al Parlamento europeo.

Elezioni europee Cipro 2019 risultati in tempo reale

I risultati ufficiali delle elezioni sono attesi per domenica 26 maggio nella notte.

Intanto, nel pomeriggio di domenica 26 maggio, sono usciti gli exit poll ufficiali. I conservatori sono in testa. Qui tutti i dati.

Per i cittadini dell’isola vige l’obbligo di votare alle elezioni, ma negli anni l’affluenza alle elezioni europee è scesa ad ogni tornata elettorale passando dal 72 per cento del 2004 al 44 del 2014.

Elezioni europee Cipro 2019 risultati | I partiti

Alle elezioni europee si sono presentati come sempre i partiti più importanti del paese, ma non solo.

Gli elettori hanno potuto scegliere tra il partito cristiano-conservatore che fa parte del Partito Popolare Europeo, il Disy; Akel,di centro-sinistra e membro in Ue del GUE/NGL; Diko, partito di centro, che fa parte del Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici; Movimento dei Social Democratici (Edek) del gruppo PSE.

In occasione delle elezioni europee del 2019 i cittadini hanno potuto votare anche per altri partiti nati in occasione delle elezioni parlamentari tenutesi nel 2016. Stiamo parlando di Alleanza dei cittadini di sinistra, Movimento per la Solidarietà di destra ed Elam, Fronte Popolare Nazionale.

Elezioni europee Cipro 2019 risultati | Cosa dicono i sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati alla vigilia delle elezioni il centro-destra è dato in vantaggio rispetto al centro-sinistra.

Al primo posto dovrebbe esserci il partito Disy, dato al 17 per cento; al secondo Akel di centro-sinistra, con il 12 per cento delle preferenze; Diko è invece dato al 6 per cento; Elam, partito di estrema destra, al 5 per cento; i socialisti di Edek al 3 per cento.

Sul risultato delle elezioni ha pesato il numero degli indecisi , che secondo le proiezioni era atteso intorno al 29 per cento.

Elezioni europee Cipro | Come sono andate le elezioni del 2014

Nelle ultime elezioni a vincere i 6 seggi all’Europarlamento sono stati:

– DISY (Raduno Democratico) con 2 seggi

– AKEL (Partito Progressista dei Lavoratori) sempre con 2 seggi

– DIKO (Partito Democratico) con 1 seggio

– EDEK (Movimento per la Socialdemocrazia) 1 seggio.

