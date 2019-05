Elezioni europee 2019 affluenza | Elezioni europee

Elezioni europee 2019 affluenza – Quattrocento milioni di cittadini sono stati chiamati a eleggere i propri rappresentati, 751, nel Parlamento europeo. Quelle tenutesi dal 23 al 26 maggio sono state le none elezioni europee.

Non sai chi votare alle europee? Scoprilo rispondendo a 30 domande

Nonostante sia ormai un appuntamento consolidato, però, i cittadini ancora non riescono ad “affezionarsi” a questo appuntamento elettorale, tanto da aver convinto il parlamento Ue a organizzare una campagna informativa volta a combattere l’astensionismo.

Vediamo se la sfida lanciata dall’Ue è stata vinta in Italia e non solo.

Elezioni europee 2019 affluenza | L’affluenza in Italia

Elezioni europee 2019 affluenza – Alle ore 12 l’affluenza in Italia è stata pari al 15,9 per cento degli elettori.

Nel 2014 sono stati 28.991,258, pari al 57,22 per cento dei 50.662,460 degli aventi diritto. Un dato in netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale europea, svoltasi nel 2009, quando il 66,43 per cento degli italiani si era recato alle urne.

I numeri sono ampiamente superiori rispetto alla media europea, ma in perenne flessione rispetto alle prime elezioni europee, che si sono tenute nel 1979.

All’epoca, infatti, si recarono alle urne l’85,65 per cento degli aventi diritto. Questo è il dato massimo ottenuto in un’elezione europea italiana, mentre il minimo è rappresentato proprio da quello del 2014.

L’affluenza nei paesi europei

Come detto nel resto dei paesi europei non va meglio, anzi. Nella storia della tornata elettorale, dal 1979 a oggi, i cittadini europei non si sono recati mai in massa alle urne.

Se nel 1979 l’affluenza era del 61,99, nel 2014 è scesa al 42,61 finora il dato peggiore in assoluto, anche se di poco inferiore al 42,97 registrato cinque anni prima, nel 2009.

Elezioni europee 2019 affluenza | Paesi Bassi

Il primo paese dove si è votato sono i Paesi Bassi dove il dato dell’affluenza è in aumento rispetto al 2014. A votare, infatti, sono andati il 41,2 per cento degli olandesi contro il 37,3 per cento di cinque anni prima.

Regno Unito

Grande curiosità, causa Brexit e tutto ciò che ne è conseguito, c’era sui dati dell’affluenza del Regno Unito.

Elezioni europee 2019 affluenza: i dati nei paesi Ue

Francia – Alle ore 12 il livello di partecipazione alle elezioni europee è stato del 19,26 per cento, contro il 15 registrato nelle urne del 2014 alla stessa ora. Questo quanto riferito dal ministero dell’Interno di Parigi.

Estonia – L’affluenza alle 11 (ora locale) è stata del 29,1 per cento, un dato migliore rispetto a quello delle elezioni del 2014 pari al 25,3 per cento.

Spagna – Alle ore 14 l’affluenza alle urne in Spagna è stata del 34 per cento, un risultato superiore rispetto a quello del 2014 quando si recarono a votare (alla stessa ora) solo il 23,8 per cento.

