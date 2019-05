Elezioni Amministrative 2019 exit poll | Sondaggi | Intenzioni di voto | Comunali | Tutti i comuni

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 EXIT POLL – Oggi, domenica 26 maggio 2019, i cittadini di tanti (oquasi 4.000) comuni italiani si sono recati alle urne non solo per le elezioni Europee 2019 ma anche per eleggere il loro sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019

La data dell’eventuale secondo turno delle elezioni comunali è fissata per il 9 giugno 2019. Il ballottaggio, nelle città con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, sarà necessario nel caso in cui nessun candidato al primo turno riesca a ottenere la maggioranza assoluta. Passano al secondo turno i due candidati a sindaco più votati.

Ma chi ha vinto le elezioni amministrative? Quali sono i nuovi sindaci? Di seguito i risultati aggiornati in tempo reale:

Ascoli Piceno

Avellino

Bari

Bergamo

Biella

Campobasso

Cesena

Cremona

Ferrara

Firenze

Foggia

Forlì

Lecce

Livorno

Modena

Pavia

Perugia

Pesaro

Pescara

Potenza

Prato

Reggio Emilia

Rovigo

Urbino

Verbania

Vercelli

Elezioni Ammonistrative 2019 risultati | I comuni e i candidati

I comuni che hanno votato sono stati 3.865, circa la metà del totale dei comuni italiani. Tra questi 30 comuni capoluogo di provincia, 6 capoluoghi di regione e 14 città con più di 100mila abitanti. Di seguito i candidati nelle principali città e tutte le info:

Elezioni amministrative Perugia 2019

Elezioni comunali Firenze 2019

Elezioni amministrative Bari 2019

Elezioni comunali Potenza 2019

Elezioni amministrative Campobasso 2019

Amministrative Livorno 2019

Elezioni amministrative Avellino 2019

Comunali Ascoli Piceno 2019

Comunali Bergamo 2019

Amministrative Biella

Elezioni amministrative Cesena 2019

Elezioni comunali Cremona 2019

Amministrative Reggio Emilia 2019

Elezioni comunali Rovigo 2019

Elezioni amministrative Verbania 2019

Elezioni amministrative Vercelli 2019

Comunali Urbino 2019

Amministrative Prato 2019

Comunali Pescara 2019

Amministrative Pesaro 2019

Comunali Pavia 2019

Amministrative Vibo Valentia 2019

Comunali Ferrara 2019

Amministrative Foggia 2019

Comunali Forlì 2019

Amministrative Lecce 2019

Comunali Modena 2019

Alle comunali è stato consentito il voto disgiunto. Cosa è? Si è potuto votare per un candidato sindaco e per la lista ad esso collegata o in alternativa per un candidato sindaco e per una lista non collegata.