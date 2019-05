Classifica Serie A 2018 2019 finale | Ultima giornata | Squadre | Marcatori

CLASSIFICA SERIE A 2018 2019 – È stata una lunga cavalcata. Appassionante, piena di sorprese e spettacolo, anche se con un esito – almeno per quanto riguarda lo scudetto – quasi scontato. Il campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è finito. Trentotto giornate dense di emozioni, con un’accesissima lotta per la Champions League e per l’Europa League, oltre che per non retrocedere.

Classifica Serie A 2018 2019 | I verdetti della stagione

Quali sono dunque i verdetti di questa stagione? Partiamo dallo scudetto, rimasto saldamente – dalla prima all’ultima giornata – in mano alla Juventus, capace di mettere insieme 8 titoli consecutivi. Un’impresa storica, mai realizzata da nessuno in Italia, che porta la firma di Massimiliano Allegri, unico allenatore a vincere 5 scudetti di fila con la stessa squadra, che però a fine stagione lascerà la Juventus.

Per quanto riguarda invece la qualificazione alla prossima Champions League, a parte il secondo posto del Napoli, quella di quest’anno è stata una sfida fino all’ultima giornata. Ad esultare, alla fine sono Atalanta e Inter.

Si deve accontentare invece dell’Europa League il Milan, qualificato insieme alla Roma.

Entusiasmante, infine, anche la lotta per la retrocessione: ultimissimo il Chievo, preceduto dal Frosinone. Ma la vera sfida è stata per il terzultimo posto, dove rischiavano Fiorentina, Genoa ed Empoli. Alla fine piange proprio l’Empoli, sconfitto dall’Inter e in B per gli scontri diretti con il Genoa.

Classifica Serie A 2018 2019 | La graduatoria completa

Di seguito, dunque, la classifica finale del campionato italiano per questa stagione:

JUVENTUS 90 punti NAPOLI 79 punti ATALANTA 69 punti INTER 69 punti MILAN 68 punti ROMA 66 punti TORINO 63 punti LAZIO 59 punti SAMPDORIA 53 punti BOLOGNA 44 punti SASSUOLO 43 punti UDINESE 43 punti SPAL 42 punti PARMA 41 punti CAGLIARI 41 punti FIORENTINA 41 punti GENOA 38 punti EMPOLI 38 punti FROSINONE 25 punti CHIEVO 17 punti

Legenda: Scudetto; Qualificate alla Champions League; Qualificate all’Europa League; Retrocesse in Serie B.

Classifica Serie A 2018 2019 | La classifica marcatori

Molto interessante, nel corso di questa stagione, è stata anche la lotta tra i vari marcatori. Quest’anno, infatti, il nostro campionato ha guadagnato la presenza di un vero fuoriclasse: Cristiano Ronaldo.

L’obiettivo del portoghese della Juventus era quello di vincere la classifica marcatori. Ma sulla sua strada si è inserito un grandissimo attaccante del nostro calcio, che nonostante i 36 anni ha trovato alla Sampdoria l’equilibrio giusto per essere decisivo e soprattutto prolifico.

Ecco dunque la classifica marcatori della Serie A 2018 2019:

F. Quagliarella (26 reti) D. Zapata (23 reti) K. Piatek (22 reti) C. Ronaldo (21 reti) A. Milik (17 reti) F. Caputo, D. Mertens, L. Pavoletti, A. Petagna (16 reti) C. Immobile (15 reti) J. Ilicic (12 reti) G. Defrel, S. El Shaarawy, M. Icardi, Y. Gervinho (11 reti) L. Insigne (10 reti)