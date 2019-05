CHE TEMPO CHE FA STREAMING 26 MAGGIO – Questa sera torna per la penultima volta (per questa stagione televisiva) Che Tempo Che Fa.

Il programma condotto da Fabio Fazio, spesso finito nel mirino politico, ancora non demorde e per la puntata del 26 maggio 2019 chiama a raccolta importanti ospiti da diverse aree d’interesse.

Quali sono gli ospiti del 26 maggio? La puntata aprirà i battenti con un volto molto amato dagli appassionati di calcio. Infatti lo studio di Che Tempo Che Fa si prepara ad accogliere Roberto Baggio, vincitore del Pallone d’Oro nel 1993.

Tutte le anticipazioni della penultima puntata di Che Tempo Che fa

In studio avremo anche Jean Todt, presidente della FIA e un tempo amministratore delegato della Ferrari SpA.

Come esponente musicale avremo Cesare Cremonini: il frontman dei Lunapop sarà protagonista della serata festeggiando i vent’anni dal debutto della band con “50 special”, il brano tratto da “…Squerez” che ha segnato un record (è stato il disco più venduto di sempre da una band italiana). Cremonini per l’occasione darà qualche dettaglio in più circa il suo nuovo tour, da solista ovviamente.

E ancora in studio tornerà Enrico Brignano per festeggiare il suo recente compleanno.

Che Tempo Che Fa streaming | Tv

La penultima puntata di Che Tempo Che Fa va in onda su Rai 1, il canale ammiraglio della Rai che trovate in chiaro al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 501 per la versione HD. Chi dispone di un decoder Sky, può trovare Rai 1 al tasto 101.

Che Tempo Che Fa streaming | Diretta

E chi non può seguire la puntata di Che Tempo Che Fa in tv, come fa? Facile, grazie a RaiPlay potete seguire il programma anche in diretta streaming. Tutto ciò che dovete fare è accedere alla piattaforma streaming, registrarvi e poi selezionare il programma di vostro interesse.

Ma c’è di più: se non potete seguire in diretta la puntata di Che Tempo Che Fa, con l’opzione on demand RaiPlay vi permette di recuperare la puntata anche in un secondo momento dalla messa in onda.

Che Tempo Che Fa vi aspetta domenica 26 maggio 2019 alle ore 20:35 su Rai 1.