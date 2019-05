Atalanta Sassuolo streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita di Serie A | Domenica 26 maggio 2019

ATALANTA SASSUOLO STREAMING TV – Stasera, domenica 26 maggio 2019, alle ore 20,30 Atalanta e Sassuolo scendono in campo, gara valida per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2018 2019.

Partita che potrebbe essere storica per i nerazzurri, a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo neanche immaginato a inizio stagione che farebbe impazzire di gioia i tifosi bergamaschi che riempiranno lo stadio.

Dove vedere Atalanta Sassuolo in tv? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Atalanta Sassuolo streaming live | Dove vederla in tv diretta live

La sfida tra Atalanta e Sassuolo sarà visibile in esclusiva sul canale satellitare (quindi a pagamento) Sky Sport.

Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti, analisi e commenti in studio di giornalisti e ospiti.

Il calcio d’inizio della sfida tra Atalanta e Sassuolo, 38esima giornata di Serie A, è fissato alle ore 20,30 di domenica 26 maggio 2019.

LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Atalanta Sassuolo streaming live | Dove vederla in diretta live streaming

In live streaming la partita tra Atalanta e Sassuolo sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in live streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019

Atalanta Sassuolo streaming live | Le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni? Ecco chi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto:

Atalanta Sassuolo streaming live | Le parole di Gasperini

Le parole di Gasperini in conferenza stampa:

“Dobbiamo mettere un punto esclamativo su questa stagione”.

“Avrei preferito giocare l’ultima di campionato, con una prospettiva così importante, a Bergamo. Ma non dimentichiamo che dietro c’è la costruzione di uno stadio, che è la casa dell’Atalanta anche nei preliminari di Europa League, nonostante non si trattasse di partite di cartello, abbiamo sempre avuto migliaia di tifosi sugli spalti”.

“Paradossalmente, a fine anno arrivo a pensare che andare fuori a Copenaghen ai calci di rigore, per quanto ci abbia fatto male, forse è stata addirittura una fortuna. Non so se avremmo vissuto una stagione del genere non abbiamo avuto particolari infortuni, per esempio, è questo è stato un bene. Ho un gruppo di ragazzi esemplari e di questo sono orgoglioso. Hanno sempre giocato sul loro spartito, credendoci e dimostrandosi sempre capace di migliorarsi”.

“Potenzialmente potremmo ancora arrivare terzi e questo renderebbe ancora più straordinaria questa stagione. O arriviamo terzi o arriviamo quinti, quarti è quasi impossibile. Ma usiamo sempre il condizionale”.

“In questo momento c’è un po’ di tensione, perché il traguardo è a portata di mano. Ma è una tensione positiva. Il nostro traguardo massimo era l’Europa League e mai avremmo pensato di arrivare a una giornata dalla fine di giocarci la Champions così da vicino. Un pochino di attesa per domani è normale che ci sia”.

“A novembre nel corso di un’intervista mi era stato chiesto se avrei firmato per l’Europa League. Risposi che me la volevo giocare. I fatti ci hanno dato ragione”.

“Se questa squadra ha fatto tanti gol è perché ha tanta qualità dentro ci dicono che corriamo tanto, ma non siamo solo corsa. Spesso ci hanno riconosciuto la capacità di offrire un bel calcio, ma la cosa importante è che abbiamo fatto tanti punti. Se ne avessimo fatti meno, magari non saremmo piaciuti così tanto. A gennaio eravamo in corsa su tutti i fronti. Abbiamo dimostrato grande continuità di risultati e prestazioni”.

Atalanta Sassuolo streaming live | Le parole di De Zerbi

Le parole di De Zerbi in conferenza stampa:

“A parte quelli che già mancavano, Lemos ha avuto una distorsione alla caviglia, Babacar ha avuto un problema in settimana e non è convocato. Siamo comunque giusti per giocare una partita”.

“A me farebbe piacere rimanere, poi le cose si fanno in due. Dovremo incontrarci, sicramenre anche io ho qualche esigenza, perchè bisogna fare sempre meglio e dovremo rendere felici i tifosi e tutti gli altri, l’anno prossimo il campionato sarà ancora più difficile”.

“Sono ambizioso di natura, la società anche, poi però cerco di essere anche realista, per le prestazioni potevamo fare di più, ma abbiamo fatto partite buone, espresso un calcio buono, preso qualche gol in più quando abbiamo perso la testa, perchè poi ne abbiamo fatte 14 senza prendere gol. Anch’io ho concesso più fiducia di quella che avrei dovuto a qualcuno, sicuramente sarò più cinico e netto nelle scelte l’anno prossimo, perchè bisogna alzare il livello, e per farlo alzeremo le ore, avverto già il mio staff”.

“Demiral, a me i miei direttori, hanno detto che resta e non ci sono possibilità che vada via, e mi hanno detto anche che saremo noi a decidere, non altre squadre, come si legge”.

Atalanta Sassuolo streaming live | Come è finita all’andata? | Sintesi e gol

Chi ha vinto all’andata? La sfida del Mapei Stadium è terminata 6-2 per i nerazzurri. Ecco la sintesi completa della partita: