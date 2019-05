🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Ballando con le stelle Rai 1 | 25 maggio | Prima semifinale

STASERA IN TV BALLANDO CON LE STELLE RAI 1 – Secondo appuntamento in due giorni questa sera, su Rai 1, con Ballando con le stelle. Lo show condotto da Milly Carlucci, dopo la puntata andata in onda eccezionalmente di venerdì (ieri), torna subito con la seconda semifinale.

Viale Mazzini infatti ha deciso di accelerare, o meglio di tenere il passo stabilito all’inizio di questa stagione e interrotto, sabato scorso, dall’Eurovision Song Contest. Così arrivano due semifinali in due giorni, prima della finalissima di Ballando con le stelle, in programma venerdì 31 maggio.

Le anticipazioni della puntata di stasera dicono che, tra i concorrenti del programma, si esibiranno suor Cristina, Milena Vukotic, Nunzia De Girolamo, Enrico Lo Verso, Dani Osvaldo, Angelo Russo, Lasse Lokken Matberg.

La giuria, come sempre, sarà invece composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Ci sarà dunque grande spettacolo: nuove coreografie, prove interessanti e soprattutto i soliti commenti taglienti dell’esigente giuria del programma.

La puntata di stasera, 25 maggio, avrà anche una serie di grandi ospiti: Flavio Insinna, Elisa Isoardi, Nino Frassica e Nathalie Guetta.

Per la Guetta si tratta di un ritorno a Ballando, dopo l’anno scorso. Ma l’attesa è tutta per Elisa Isoardi: la conduttrice de La prova del Cuoco sarà all’altezza della pista da ballo? Non ci resta che attendere la puntata.

Ma a che ora va in onda il programma? Secondo il palinsesto televisivo, il programma condotto da Milly Carlucci inizia alle 20.35. Dove? Ovviamente su Rai 1.

