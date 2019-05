🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Amici finale Canale 5 | Ultima puntata | Maria De Filippi

STASERA IN TV AMICI FINALE CANALE 5 – Siamo arrivati finalmente alla resa dei conti: stasera, sabato 25 maggio 2019, su Canale 5 va in onda la finale di Amici di Maria De Filippi.

Questa sera, dunque, al termine di una serie di sfide che vedranno coinvolti i quattro concorrenti rimasti nel programma, si scoprirà finalmente il nome del vincitore di Amici 2019.

Chi sarà il vincitore assoluto? E quello della categoria ballo? Quello della finale è di gran lunga un traguardo importante per tutti i finalisti: da sempre, infatti, il programma condotto da Maria De Filippi regala la possibilità ai concorrenti più bravi di ottenere un contratto discografico, a prescindere dalla vittoria finale.

Stasera in tv Amici finale Canale 5 | I quattro finalisti

A contendersi lo scettro finale sono quattro concorrenti, divisi equamente tra cantanti e ballerini. Per quanto riguarda la prima categoria, sono rimasti in gara – al termine di tantissime puntate (e sfide) tra edizione pomeridiana e serale – il tenore messinese Alberto Urso e la cantante di Latina Giordana Angi, che proprio la scorsa settimana ha strappato il pass per la finale al termine di uno scontro serratissimo contro Tish.

Passando invece ai ballerini, anche qui la sfida è accesissima e di altissimo livello: sono rimasti in gara infatti Rafael Quenedit Castro, giovanissimo cubano, e Vincenzo Di Primo, ballerino originario di Catania. Entrambi, da mesi, convincono a suon di ottimi voti tutti i professori della scuola e partono praticamente alla pari.

Stasera in tv Amici finale Canale 5 | Il favorito

Chi è il concorrente favorito alla vittoria finale di Amici? Secondo quanto circola sul web – e visto anche l’altissimo gradimento riscosso tra il pubblico, come testimoniato da diverse sfide al televoto – la favorita principale sembra essere Giordana, anche se le quotazioni di Alberto, talento cristallino, sono comunque in ascesa.

Per quanto riguarda la categoria ballo, sembra invece che possa prevalere alla fine la classe di Vincenzo su quella di Rafael.

Le previsioni saranno rispettate o la finale smentirà le voci della vigilia? Per scoprirlo, appuntamento questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.20.

Stasera in tv Amici finale Canale 5 | Gli ospiti

Chi saranno invece gli ospiti della finale di Amici? Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarà un parterre ricco di prime donne della tv.

Negli studi di Amici, infatti, arriveranno Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin.

Per vincere la serata contro Ballando con le stelle, dunque, il talent show di Canale 5 si affida alla presenza di alcune facce super note della tv.

Ma le sorprese non finiscono qui: arriverà anche Irama, per presentare il suo ultimo singolo “Arrogante”. Previsti anche gli interventi super ironici di Pio e Amedeo, oltre alla presenza di Loredana Bertè in giuria.