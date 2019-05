Stasera in tv 25 maggio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Ballando con le stelle | Amici finale | Una vita da gatto

Ma cosa c’è stasera in tv 25 maggio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 25 maggio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:35 – Ballando con le stelle

Dopo l’appuntamento di ieri, torna subito una nuova puntata di Ballando con le stelle. Il programma di danza condotto da Milly Carlucci arriva infatti alla seconda semifinale. Questa sera, dunque, si scopriranno i nomi dei finalisti di Ballando con le stelle: l’ultimo atto sarà venerdì 31 maggio 2019.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – The Rookie – Stagione 1, episodio 17

Rai 2 risponde a Ballando con le stelle con il telefilm The Rookie.

La trama: Dopo la dolorosa perdita che ha colpito il distretto, gli agenti di polizia sono sottoposti alla discutibile gestione di un nuovo capitano. Nel frattempo, mentre Bradford e Nolan fanno coppia per scortare un testimone, una violenta scossa di terremoto mette a soqquadro la città e una serie di emergenze impegnano le forze dell’ordine.

Di seguito il trailer in lingua originale:

Stasera in tv 25 maggio | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:15 – Le parole della settimana

21:40 – La scelta del Re

Su Rai 3 in questo sabato sera arriva il film La scelta del Re, con Jesper Christensen, Anders Baasmo Christensen.

La trama: Il 9 aprile 1940, la macchina da guerra tedesca arriva nella città di Oslo. Il re norvegese deve affrontare una scelta che cambierà il suo paese per sempre.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20.30 – Stasera Italia Weekend

21.25 – Mia moglie è una strega

Un classico degli anni Ottanta, il film Mia moglie è una strega, con Renato Pozzetto, Eleonora Giorgi, Helmut Berger.

La trama: Una giovane e bella strega, condannata al rogo nel Seicento, per vendicarsi chiede al diavolo di tornare sulla terra ai giorni nostri per perseguitare un lontano discendente del prelato che la incrimino’. La donna non ha però fatto i conti con l’amore. E quando Altieri decide di sposare un’altra, ecco la strega “far fuoco e fiamme”.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 25 maggio | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21.20 – Amici di Maria De Filippi – La finale

Su Canale 5 arriva la finalissima di Amici, il talent show per eccellenza della rete ammiraglia Mediaset, con Maria De Filippi. Chi sarà il vincitore di questa edizione? I concorrenti rimasti in gara sono: il tenore messinese Alberto Urso, la cantante di Latina Giordana Angi, il giovane ballerino cubano Rafael Quenedit Castro e il ballerino catanese Vincenzo Di Primo.

Nel video, l’esibizione di Alberto Urso:

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – CSI: scena del crimine

21.20 – Una vita da gatto

Su Italia 1 arriva il film Una vita da gatto, con Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell, Christopher Walken.

La trama: Tom Brand (Kevin Spacey) ha tutto ma non tempo da dedicare alla sua famiglia. Per uno strano scherzo del destino, si ritrova improvvisamente bloccato nel corpo di un gatto. Avra’ cosi’ una settimana di tempo per riavvicinarsi alla figlia e alla moglie (Jennifer Garner). Qualora non dovesse riuscirsi, rischierebbe di rimanere un felino per il resto della sua vita.

Il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide Files presenta Grandi Battaglie – Quei secondi fatali: Pearl Harbour

Su La 7 va in onda uno speciale della trasmissione Atlantide, con Andrea Purgatori: la puntata di stasera riguarda l’attacco giapponese alla base statunitense di Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941. Approfondimenti, curiosità per uno degli eventi che hanno cambiato la storia della seconda guerra mondiale.

Stasera in tv 25 maggio | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Il Triangolo del Riso

21:30 – La promessa

Su Tv8 il film La promessa, con Jack Nicholson, Aaron Eckhart, Benicio del Toro, Helen Mirren.

La trama: Jerry è un poliziotto vicino alla pensione che rimane ossessionato dall’omicidio di una bimba da parte di un serial killer. Mentre la polizia archivia il caso incriminando un barbone che si toglie la vita in commissariato, Jerry inizia una sua personale ricerca del vero serial killer, perché così ha promesso ai genitori della bimba.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:00 – Gli incredibili 2

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – The Equalizer 2 – Senza perdono

Su Sky Cinema 1 arriva in prima tv il film The Equalizer 2 – Senza perdono, secondo capitolo della saga con Denzel Washington.

La trama: L’ex agente segreto Robert McCall torna a combattere il crimine quando una sua amica viene assassinata.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno continua il Mondiale Under 20 di calcio: la sfida di stasera, in diretta a partire dalle 20.20, è Argentina-Sudafrica.

Sky Sport Serie A

Torna anche la Serie A, per l’ultimo appuntamento della stagione 2018-2019: l’anticipo serale della 38esima giornata di campionato è Bologna-Napoli, in diretta su Sky Sport Serie A a partire dalle 20.25.

La nostra diretta live di Bologna-Napoli

Dove vedere in streaming Bologna-Napoli

Stasera in tv 25 maggio | Sky Uno

19:55 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Ep. 6

21:15 – E poi c’è Cattelan Ep. 7

Questa sera la guida tv presenta l’appuntamento su Sky Uno con E poi c’è Cattelan. In replica, infatti, viene trasmesso il settimo e ultimo episodio di EPCC.