Prossima estrazione del Lotto | 28 maggio 2019 | Data | Orario | Quando | Numeri vincenti

Archiviata l’estrazione di oggi, sabato 25 maggio 2019, è già tempo di pensare alla prossima. Quando sarà la prossima estrazione del Lotto? L’estrazione numero 64 del 2019 si terrà martedì 28 maggio 2019.

L’appuntamento, come al solito, è alle ore 20:00 in punto di martedì 28 maggio con tutti i numeri vincenti che TPI pubblicherà in tempo reale nei suoi articoli.

Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto sono gli appuntamenti che gli italiani attendono con ansia ogni settimana. Martedì, come gli altri giorni, i milioni di giocatori aspetteranno le 20 con ansia: qualcuno porterà a casa il jackpot?

Ma quando ci sono le estrazioni del Lotto? L’estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30.

Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (dunque martedì, giovedì e sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Prossima estrazione del Lotto – ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta Giocoresponsabile.

Come entrarci in contatto? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 attraverso il portale www.giocaresponsabile.it sempre.

