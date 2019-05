Pamela Prati sommersa di debiti: ecco cosa c’è dietro la storia del finto matrimonio

Pamela Prati debiti | Pamela Prati ultime notizie

Pamela Prati e la storia del finto matrimonio con l’imprenditore Mark Caltagirone continuano a tenere banco. La showgirl oggi sarà in studio a Verissimo per raccontare, una volta per tutte, la sua versione alla conduttrice Silvia Toffanin.

Pamela Prati a Verissimo asfalta la Michelazzo: “Sei stata vittima per 10 anni e non mi hai messo in guardia?”

Sarà una lunga intervista a chiudere la questione dopo che tv, giornali e siti ne hanno dato ampia copertura. In sintesi l’ex ballerina del Bagaglino aveva annunciato le nozze con un uomo immaginario tale Mark Caltagirone.

Chi è Mark Caltagirone? Il misterioso promesso sposo di Pamela Prati

Anche il fondatore del sito Dagospia, Roberto D’Agostino, ne ha parlato approfonditamente e, anzi, è stato tra i primi a scoperchiare la verità. Il giornalista in un’intervista al programma Mattino Cinque ha rilasciato altre clamorose rivelazioni alla conduttrice Federica Panicucci.

Pamela Prati debiti | Pamela Prati ultime notizie

Sui motivi di questa messinscena D’Agostino non ha dubbi: “Truffe con persone inventate per fare soldi. Pamela Prati versa in condizioni economiche terribili e già al suo ex compagno chiedeva continuamente soldi per evitare il pignoramento dell’appartamento”.

Sempre secondo secondo D’Agostino la Prati avrebbe una grave dipendenza: “Ha il vizio del gioco, quindi doveva cercare di fare soldi. La Prati prima forse è stata vittima, ma poi è diventata loro complice”.

Poi il giornalista ha aggiunto: “Eliana e Pamela Perricciolo hanno una relazione e hanno usato David Coppi (il fidanzato fantasma di cui la stessa Michelazzo aveva svelato la non esistenza a Live -Non è la D’Urso, ndr) per coprire la storia tra loro”.

Pamela Prati, l’assurda storia del matrimonio (finto?) con Marco Caltagirone: le ultime news

Pamela Prati, i bambini Sebastian e Rebecca esistono?

Prati-gate, chi è l’uomo mostrato da Pamela Prati in trasmissione e spacciato per Mark Caltagirone

Pamela Prati torna a Verissimo: “Mark Caltagirone? Sono stata ingannata”

ESCLUSIVA TPI – Pamela Prati pronta a raccontare la verità su Mark Caltagirone: incontro segreto dal suo avvocato

La mossa di Pamela Prati: presentare un esposto per denunciare l’inganno della vicenda Caltagirone

Caso-Prati, la rivelazione shock: “Le due manager gestivano falsi profili per ricattare i vip”