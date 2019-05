Oroscopo Paolo Fox 25 maggio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 25 MAGGIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 25 maggio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2019 | Previsioni

Oggi vi sentite in vena di grandi trasgressioni, soprattutto in amore. Se siete single, dedicatevi al divertimento senza pensare troppo, come fate invece di solito, alle conseguenze. In questo weekend trovate anche il tempo di guardare con più ottimismo al futuro.

Non siete al top della forma oggi, quindi le stelle vi consigliano cautela e sangue freddo. Avete un grande progetto per il futuro prossimo, dedicate tutte le vostre (non tantissime) energie a quello, senza pensare ad altro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2019 | Gemelli

Sarà un sabato tutto sommato positivo il vostro, nel quale dovrete cercare di chiudere eventuali discussioni sorte negli ultimi giorni. Occhio alla seconda parte della giornata, durante la quale potreste soffrire un calo delle energie.

Finalmente potete tornare a sorridere, amici del Cancro. In questo fine settimana arriveranno per voi alcune belle notizie, soprattutto in amore. Ma soprattutto approfittate del weekend per recuperare al meglio le energie: la prossima sarà un’altra settimana impegnativa.

Arriveranno momenti utili, per voi del Leone, per riflettere a fondo sulla natura della vostra relazione amorosa. Per alcuni di voi, infatti, è arrivato il momento di trovare il coraggio di dire basta. Per altri, di fare invece il passo definitivo. Occhio a qualche disputa in famiglia: è meglio affrontare eventuali discussioni solo domani.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2019 | Vergine

La settimana appena conclusa si fa sentire con tutto il suo carico di stress: in questo weekend, dunque, approfittate per riposare. Non è sbagliato, ogni tanto, desiderare di passare qualche ora da soli. Fatelo, se ne sentite il bisogno.

Quanti dubbi in questo sabato! Da giorni state pensando alla vostra vita e siete arrivati alla conclusione che qualcosa non vi soddisfa appieno. La vostra insoddisfazione si trasformerà anche in un malumore che vi renderà antipatici agli occhi degli altri. Il consiglio delle stelle è di aspettare momenti migliori.

Siete un fascio di nervi: dal lavoro vi arriva uno stress dopo l’altro e a ciò si aggiunge anche qualche notizia non troppo positiva in famiglia. Rassegnatevi: non sarà il miglior sabato della vostra vita. Quindi, rimboccatevi le maniche e cercate di salvare il salvabile. Domenica sarete in ripresa.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2019 | Sagittario

Siete sempre state delle persone dinamiche, a volte un po’ troppo. Tendete infatti a prendere decisioni importanti su due piedi, senza pensarci troppo. Ma non sempre questo porta buone notizie. In questo sabato cercate di rilassarvi un po’: magari insieme al vostro partner.

Buone notizie per il Capricorno nel weekend. Le stelle hanno in serbo per voi grandi novità, soprattutto dal punto di vista economico e lavorativo. Per il resto, abbandonatevi ad alcuni momenti spensierati con il vostro partner.

L’influenza della Luna sul vostro segno comporterà qualche agitazione di troppo, in questo sabato. In amore ci saranno alcune discussioni, ma se sarete bravi riuscirete a risolvere tutto senza ingigantire la cosa.

Vi sentite sereni, soprattutto coloro tra voi che hanno interrotto una storia che li faceva soffrire. Questo sabato sarà per voi una giornata tutta da scoprire: fate attenzione a nuovi, importanti incontri. Ma allo stesso tempo siate consapevoli che è ancora troppo presto per rituffarsi in una nuova storia.