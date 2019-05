Oroscopo di domani | 26 maggio 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 26 MAGGIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 26 maggio 2019:

Oroscopo di domani domenica 26 maggio 2019 | Cosa dicono gli astri

Saturno nel vostro segno non porta proprio buone notizie: vi siete ritrovati, dopo molto tempo, a dover uscire dalla vostra zona di comfort e ripartire da zero. La vostra priorità, adesso, è ritrovare la stabilità di un tempo.

Approfittate di questa domenica per recuperare un po’ di energie in vista della prossima settimana. Alcune persone nella vostra vita non vi sembrano sincere fino in fondo: avete perso fiducia in loro. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se avete fatto bene o no.

L’oroscopo di domani di TPI

Oroscopo di domani 26 maggio 2019 | Gemelli

In questa domenica non vi sentirete in massima forma. In più, avevate organizzato qualcosa che è fallita all’ultimo momento e questo vi rende un po’ tristi. Cercate però di non chiudervi in voi stessi e di stare con le persone che vi vogliono bene.

Vi porterete a casa qualche problema dal lavoro e la cosa non vi lascerà molto tranquilli. Non riuscite a raggiungere degli obiettivi che vi eravate prefissati e la cosa vi rende nervosi. Provate a rifugiarvi nell’amore: per fortuna il vostro partner è sempre disposto ad ascoltarvi.

L’oroscopo di domani di TPI

Avete avuto qualche problema finanziario negli ultimi giorni e questa domenica è il momento giusto per metterci una pezza e risolvere tutto. Poi, potrete pensare a programmare la vostra vacanza estiva che sognate da tanto tempo.

Oroscopo di domani 26 maggio 2019 | Vergine

In questa domenica volete soltanto riposarvi. Per fortuna le stelle vi portano un po’ di passione, quindi passate degli ottimi momenti con il partner. Ma non disdegnate neanche la compagnia dei vecchi amici, che ci sono sempre stati per voi.

Sarà una domenica molto positiva, soprattutto per il vostro portafogli. In questo periodo avete controllato le spese e oggi ne raccogliete i frutti. In amore avete grandi progetti, cercate di non rovinarli con il vostro solito carattere.

Per quelli che tra voi hanno concluso da poco una storia importante, è un periodo decisamente no. Pensavate che dedicandovi al divertimento sareste riusciti a staccare la testa, ma così non è stato. Questa domenica, però, una buona notizia potrebbe farvi tornare il sorriso.

Oroscopo di domani 26 maggio 2019 | Sagittario

Riposate, ne avete bisogno. Cercate un po’ di tranquillità e dedicate il vostro tempo libero anche ad aiutare le persone a voi care. Evitate le discussioni con il partner e soprattutto non fatevi innervosire da qualche problema sul lavoro.

Ultimamente siete stati giù di morale ma adesso è arrivato il momento di sorridere e pensare al futuro. Avete la fortuna di avere Luna, Saturno e Venere nel vostro segno. Approfittatene per programmare le prossime settimane, con un occhio all’estate.

È stato un periodo difficile, soprattutto in famiglia, ma finalmente vedete la luce in fondo al tunnel. Se avete discussioni con il partner, cercate sempre il dialogo e mai lo scontro aperto. Buone notizie invece sul lavoro, dove un progetto a cui tenete avrà grande successo.

Grande energia in questa domenica per voi dei Pesci. Dedicatevi alle vostre passioni ed emozionatevi insieme alle persone a voi più vicine. Non pensate al lavoro: per quello ci sarà tutta la prossima settimana.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 26 maggio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

