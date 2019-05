Oroscopo Branko 25 maggio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 25 MAGGIO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 maggio 2019.

Oroscopo Branko 25 maggio 2019 | Previsioni

Siete delle persone molto impulsive e a volte vi buttate a capofitto in alcune avventure che finiscono per prosciugare le vostre energie. Oggi vi sentite un po’ così, e Marte nel vostro segno non aiuta. Cercate di risparmiare un po’ di energie e dedicarvi maggiormente all’amore e alla passione più sfrenata.

Oggi per alcuni di voi è un giorno speciale, grazie a un anniversario o a un’importante ricorrenza. Approfittate di questo giorno di festeggiamenti per togliervi un po’ di pressioni e di stress che avete accumulato in settimana. Dedicatevi a un po’ di sano relax.

Oroscopo Branko 25 maggio 2019 | Gemelli

Oggi sarà un gran giorno per voi dei Gemelli. In questo sabato infatti inizierà un percorso super positivo che vi porterà fino a giugno, sicuramente il vostro mese. Gli astri in questa giornata vi faranno sentire appagati e felici, state vicino alle persone a cui più volete bene e godetevi il buonumore.

Saturno si fa sentire sul vostro segno e oggi farà sì che vi comportiate anche in un modo un po’ infantile. Ma non deve essere per forza una cosa negativa: a volte un po’ di spensieratezza può essere utile. Anche la Luna inizia a entrare nel vostro segno e vi porta un po’ di sorprese. Se siete donne, sentirete un’enorme passione attraversare il vostro corpo.

Venere e Luna sono in opposizione nel vostro segno e vi renderanno un po’ irascibili. Questa giornata sarà un po’ come stare sulle montagne russe: un momento siete in alto, un altro siete molto in basso. Mercurio però vi darà una chance: organizzate un bel viaggio, non ve ne pentirete.

Oroscopo Branko 25 maggio 2019 | Vergine

Sarà un sabato tutto sommato positivo per voi, grazie all’influenza di Saturno che porterà una buona dose di fortuna. Pensate un po’ anche al vostro lavoro, nonostante sia sabato: avete bisogno di un aiuto per riuscire a concludere un importante progetto, che può portarvi anche benefici economici.

Sarà un giorno delicato per voi, questo sabato: alcuni grandi cambiamenti sono alle porte e voi sentite già qualche anticipazione. Solo voi sapete cosa è meglio per il vostro futuro, quindi guidati da una splendida Luna fate le vostre scelte in serenità. Cercate di preservare un po’ le vostre finanze.

Venere e Luna sono in opposizione nel vostro segno e porteranno qualche effetto negativo sul vostro umore, soprattutto tra le donne. Non vi sentite più a vostro agio nel vostro corpo e avete tutta l’intenzione di fare qualche cambiamento importante. Ottime notizie invece per quanto riguarda l’ambito professionale.

Oroscopo Branko 25 maggio 2019 | Sagittario

L’influenza di Mercurio potrebbe portare qualche noia, soprattutto in casa e in famiglia. Soprattutto in amore, visto che ultimamente avete trascurato il partner per dedicarvi al lavoro. Il vostro compagno non mancherà di farvelo notare. Cercate di ricomporre la questione sfruttando questo sabato sera.

Sentite il bisogno di cambiare qualcosa nel vostro lavoro. Lo pensate da tempo ma non avete mai trovato il coraggio di fare il passo decisivo. Forse quel momento è arrivato. La Luna in Acquario potrebbe portare buone notizie per voi dal punto di vista economico. In amore va tutto bene, ma forse a volte siete fin troppo affettuosi.

Siete delle persone molto mattiniere e la cosa vi rende orgogliosi. In questa giornata arriverà una buona notizia nella prima parte della giornata. Anche in affari potrebbe essere un sabato molto produttivo: guardatevi bene attorno.

Negli ultimi mesi vi siete impegnati molto per migliorare la vostra situazione. Con pazienza, intelligenza e costanza siete riusciti dove altri avevano fallito e adesso è arrivato il momento di raccogliere i frutti del vostro duro lavoro. In amore, se siete single forse è in arrivo per voi una storia importante. Occhi aperti.

