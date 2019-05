Ballando con le stelle, Giletti torna in pista. “Massimo, balle-Rai ancora?”

Massimo Giletti | Rai | Ballando con le Stelle

Massimo Giletti Ballando con le Stelle – Torna in pista. E lo fa col sorriso stampato in volto. Una settimana di fuoco per Massimo Giletti che vince e convince con l’ospitata a Ballando con le stelle in veste di special guest. Prima di lasciare i bellissimi studi del Foro Italico arriva la sua stoccata finale: “Viva la Rai”. Si tratta di un messaggio o di una risposta ad quella trattativa mai tramontata con l’azienda di viale Mazzini? Giletti su Rai1 va davvero al Massimo ed è in grande spolvero dopo la frenata di qualche settimana fa, giunta dai piani alti, che blocca la sua ospitata da Mara Venier.

Giletti mette piede in Rai dopo due anni dal giorno in cui dice quell’addio sanguinoso alla Rete ammiraglia, che resta come un indelebile segno nella storia della televisione italiana. “L’arena” scompare dai palinsesti e lui decide di non accettare prime serate che non siano di impronta giornalistica. Si rifugia da Urbano Cairo e porta su La7 il suo gioiellino che ribattezza : “Non è l’Arena”. Anche qui gli ascolti vanno in alto ogni domenica sera e Fabio Fazio,

suo competitor su Rai1, perde circa

4 punti di share.

Ma ora cosa accadrà dopo il ritorno (momentaneo) di Giletti su Rai1? Sembra che Cairo non voglia assolutamente perdere il suo super conduttore. L’ultimo incontro tra loro avviene a Milano nel giorno in cui il patron di La7 spegne 72 candeline. C’è tutta la grande famiglia del gruppo editoriale a brindare con Cairo. Da Mentana a Telese passando per Giletti, insieme anche tanti altri big che sono nella scuderia di Cairo. Ovviamente, il patron della Rete fa la domanda di rito più volte: Rai o La7? Giletti: “Mi appello al quinto emendamento. Non rispondo”.

E il gossip si gonfia. S’infiamma. Un tira e molla che tiene gli addetti al lavori col fiato sospeso da quando si diffonde l’indiscrezione di una trattativa segreta Giletti -Rai con l’arrivo del nuovo direttore di Rai1, Teresa De Santis: una donna molto preparata che riesce a traghettare la Rai verso ascolti altissimi tra fiction, talk e prime serate. La De Santis conosce Giletti molto bene. Precisamente dai tempi de L’Arena e con lui condivide anni e anni di successi tv. Lo incontra spesso perché, secondo le nostre fonti, Giletti continua ad essere correntista in viale Mazzini. Dove è di casa.

“Per Massimo sono giorni di fuoco”: ce lo rivela una fonte anonima che conosce bene il giornalista, impegnato con Cairo fino al prossimo 30 giugno. Poi? Pare che un’offerta dall’editore di La7 ci sia già sul piatto. Non a caso Giletti lo incontra a cena, a Roma, subito dopo la spifferata di quell’incontro segreto e blindato con i vertici di Rai1, che – secondo rumors – gli propongono “La vita in diretta”.

Branzino e gelato. Cena leggera e passeggiata notturna in via del Corso. Cairo e Giletti parlano a lungo. Poi cala il sipario. Manca ancora un po’ di tempo alla fine del contratto. Inizia il secondo tempo, che terminerà a fine giugno. Massimo, solo allora, deciderà dove andare. Forse prima di tutto partirà per una vacanza lampo. A proposito: l’ultima, nel ponte di Pasqua, la trascorre al Cairo. Un segno premonitore? Chissà.

Massimo Giletti Ballando con le Stelle