Governo news 25 maggio | Elezioni europee | Salvini | Di Maio

Alla vigilia delle elezioni europee non si placano le polemiche tra i due vicepremier. Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a lanciarsi accuse reciproche, facendo temere una crisi post-urne.

Da oggi 25 maggio in Italia scatta il silenzio elettorale.

Di Maio news

“Non ho mai capito perché le elezioni europee dovrebbero cambiare il Parlamento italiano”, è stata l’accusa del leader dei 5 Stelle.

“M5S ha il 36 per cento del Parlamento italiano, ha la maggioranza assoluta in Consiglio dei ministri e così rimarrà, io non intenzione di parlare di poltrone da lunedì ma di chiedere abbassamento delle tasse per le imprese e per le famiglie, salario minimo orario da realizzare, il decreto Famiglia, la legge sul conflitto di interessi”.

Governo news | Giorgetti rassicura

A smorzare i toni invece è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che nei giorni precedenti aveva attaccato il premier Giuseppe Conte.

“Non chiederemo rimpasti dopo il voto”, è stata la rassicurazione di Giorgetti. “Non chiederemo rimpasti, ma puntiamo ad ottenere più voti dello scorso anno, vorrebbe dire che quanto fatto da Matteo Salvini e dalla Lega al Governo avrà avuto un giudizio positivo”.

Salvini news

Ben poco concilianti i toni del leader della Lega, che non risparmia critiche seppur indirette ai 5 Stelle.

“Ho sentito il governatore del Veneto, Zaia, è molto arrabbiato” per i rallentamenti su “la più grande opera pubblica al momento in costruzione”, la Pedemontana Veneta, perché “su 34 comuni attraversati ci sono 34 sindaci a favore: serve per viaggiare”.

“Io sono stufo di quelli che dicono solo no. Io vi chiedo un voto per il Sì, un Sì anche per l’autonomia”.

Governo news | Berlusconi

Il leader di Forza Italia continua a insistere sulla fine dell’alleanza di Governo tra Lega e M5s e su nuove elezioni dopo l’estate.

“Ritorno al voto? La scelta spetta al capo dello Stato. Ritengo che ci siano le condizioni per un governo di centrodestra già in questa legislatura; ma laddove questa strada fosse impraticabile, Forza Italia è pronta ad andare a nuove elezioni e a vincerle con una squadra di centrodestra unita e forte”.

Governo news | PD

Nella querelle politica si è inserito anche il leader del Partito democratico. Nicola Zingaretti, commentando il risultato delle elezioni europee in Olanda: “Grande Timmermans belle notizie dalla tua Olanda, con i laburisti in testa e zero seggi per i sovranisti alleati di Salvini che vogliono distruggere l’Europa e affondare l’Italia”.